Los fans de Disney se las saben todas. Con pasión siguen paso a paso todo lo que acontece en el Reino Mágico de Disney, y cuando se trata de fechas especiales se convierten en fuente noticiosa. Por eso, miles se han dado cita esta semana, como si se hubieran puesto de acuerdo, para despedir con nostalgia uno de los shows más hermosos que celebran en Walt Disney World, el “Happily Ever After”, de Magic Kingdom.

Este culminará hoy para dar paso a “Disney Enchantment”, el nuevo show que estrena oficialmente el 1 de octubre. Ese nuevo espectáculo, junto a docenas de estrenos y actividades especiales son parte de la gran celebración del 50 Aniversario de Disney en Orlando, que se extenderá por 18 meses.

Aunque el 1 de octubre marca la fecha oficial de estreno de Magic Kingdom, todos los parques se han unido a esta gran celebración, pero es en Epcot Center donde los visitantes notarán más lo nuevo. Y es que este parque, como bien dijo Walt Disney, al anunciarlo, nunca terminará de construirse, porque estará siempre creciendo y cambiando para integrar las nuevas tecnologías.

“Epcot, como dijo Walt Disney representa la novedad, y ahora que estamos teniendo la mayor transformación de este parque, los visitantes disfrutarán viendo todos los cambios”, dijo Javier Rossy, un puertorriqueño quien tiene 30 años “toda mi vida”, trabajando en Disney.

Rossy, quien es de Bayamón y trabaja en Operaciones del parque, destacó entre los estrenos los restaurantes nuevos de Epcot, La Créperie y Space 220, entre otras nuevas opciones gastronómicas, y habló de la transformación en cuatro vecindarios en que estarán distribuidas las atracciones, experiencias y restaurantes.

“Aunque no todo está terminado, hay muchas novedades que ya podrán ver quienes nos visiten a partir de este viernes”, dijo Rossy.

Y lo nuevo de Epcot no termina ahí. En un vistazo exclusivo de prensa dieron un mini adelanto de la montaña rusa Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, que aún no tiene fecha de estreno, pero que será la más grande del mundo en su estilo bajo techo. Aunque corto, el vistazo de esta atracción que estará en el área de Word Discovery, fue suficiente para dejar ver la mitad de la impresionante atracción que además usará nueva tecnología. Es considera una omnicoaster, es decir una montaña rusa cuyos vehículos girarán 360 grados para darle a quienes la usen, una vista completa de toda el área, sin perderse detalles, pero a una alta velocidad.

También de estreno es el nuevo show de Harmonious, basado en la inspiración e impacto que la música de Disney ha traído alrededor del mundo, y donde estarán las voces latinas de nuestro Luis Fonsi y de Jesse Huertas, del dúo Jesse y Joy.

Al ser el sustituto permanente de “Illuminations: Reflections of Earth”, que cautivó a millones de visitantes de todo el mundo y de todas las edades, Harmonious tiene ante sí un gran reto de emocionar y enamorar a los visitantes con la misma intensidad que lo hizo su predecesor. Esta noche ofrecerán un adelanto, y el estreno oficial también será el viernes, 1 de octubre.

Una sorpresa que no había sido anunciada, la dieron junto a Southwest, línea aérea que presentó un avión decorado con toda la temática y logo del 50 Aniversario y que viajará a Orlando. Incluso las tapas de las ventanillas tienen decoración alusiva.

Mañana Disney mostrará a la prensa las novedades que tendrá en Magic Kingdom y varias de sus otras divisiones, como Disney Cruise Line.