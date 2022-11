Walt Disney World ya se unió a la oleada de anuncios de cierres y cancelaciones de eventos por el paso de la tormenta Nicole, por la Florida.

La empresa anunció hoy que sus parques de Orlando cerrarán por fases a partir de las 5:00 p.m. de hoy, miércoles, 9 de noviembre, y permanecerán cerrados hasta mañana jueves, por la mañana.

Sin embargo, dos de sus parques, Magic Kingdom y Epcot, cerrarán a las 7:00 p.m. de hoy, mientras que Typhoon Lagoon cerrará mañana, y los mini golf de la empresa, cerraron temprano hoy y no abrirán mañana. El aviso, publicado en sus redes sociales, no especifica hora de reapertura mañana.

Aunque son esperados, los parques de Universal Orlando Resort y de Sea World, no han confirmado cierres, pero el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) cesó operaciones comerciales hoy, a las 4:00 p.m. y se ha pedido encarecidamente a los viajeros que no vayan a esas instalaciones, y que se comuniquen directamente con sus aerolíneas si tienen vuelos previstos para estos próximos días.

Se prevé gran cantidad de cancelaciones y retrasos ya que hasta que no pase la tormenta y se determine si hubo o no daños, no se reanudarán los vuelos desde el MCO, uno de los aeropuertos más ocupados de Estados Unidos, especialmente en el feriado que se aproxima, del Día de Veteranos.

De acuerdo al más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes, la tormenta Nicole podría convertirse en huracán hoy mismo, y afectar a casi toda la Florida, con fuertes lluvias, ráfagas y en algunas áreas como tormenta tropical. El condado de Orange, donde está Orlando, están bajo aviso de tormenta tropical.

Nicole es el segundo fenómeno atmosférico en trastocar la vida y el turismo de la Florida Central, ya que el 28 de septiembre el huracán Ian provocó cierres y cancelaciones de actividades, además de severas inundaciones en muchas áreas de la región. Ian causó gran destrucción y muertes en el condado de Lee, donde están, entre otras islas, Sanibel.