¡Llegamos! La algarabía que se forma en el carro tan pronto se divisa el letrero de Walt Disney World, en Orlando, es la mejor prueba de que se está entrando al mundo mágico de Disney. Es tanta la emoción, que incluso muchos no empiezan con “el pie derecho” el viaje, por querer detenerse a tomarse una foto (prohibida), debajo de los famosos arcos de la entrada de Disney, ubicados en varias zonas del complejo de entretenimiento. Ese recuerdo pasando por debajo de las puertas de entrada del enorme resort, queda por siempre en los visitantes, pero muy pronto, habrá que pasar de nuevo por él, para tener una nueva sensación, porque serán transformados, según anunció Disney en su blog oficial.

Ahora los enormes portones simbólicos recibirán un poco del famoso “pixie dust” de Disney, y serán pintados con una nueva paleta de colores, a tono con el cambio reciente del Castillo de Cenicienta, que se ve completamente distinto con sus nuevos colores rosado, azul y dorado.

Cuando terminen de remodelar la entrada a los parques en Walt Disney World, habrá predominancia de azul y dorado, con tonos grises y se eliminará el llamativo color rojo que estaba hasta ahora. (ELNUEVODIA.COM)

De acuerdo a la imagen presentada por Disney, habrá predominancia de azul y dorado, con tonos grises, se eliminará el llamativo color rojo y aunque como en el anterior también estarán las figuras de Mickey y Minnie, es notoria una gran diferencia: Los grandes arcos que se extienden de un lado a otro de las carreteras, tenían hasta ahora el mensaje “Where Dreams Come True” o “Donde los sueños se hacen realidad” y según parece el mensaje será cambiado por “The Most Magical Place on Earth”, o el “Lugar más mágico de la tierra”.

La empresa de parques temáticos no informó cuándo estarán listos estos cambios en las entradas, pero el 50 aniversario de Walt Disney World será el 1 de octubre de 2021 y se esperaban grandes estrenos para celebrar la ocasión. Aunque por ahora hay que esperar el fin de la pandemia para hablar de grandes fiestas, seguro Disney no va a dejar pasar por alto este cincuentenario.