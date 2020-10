El flan casero que tanto nos gusta tiene un rol fundamental en uno de los parques temáticos más importantes del mundo, y la responsable es una puertorriqueña. La chef Yoly Lazo Colón, nacida en Yabucoa, es la responsable de haberlo presentado a uno de los jefes culinarios en Epcot de Walt Disney World, que quedó encantado con el postre.

La “Pastry Chef”, es una de las chefs destacadas por Disney como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana, honor que comparte con el chef Daniel Contreras, de Colombia y el chef John Prieto, de Perú.

La Chef Yoly labora actualmente en Amorette’s Patisserie, de Disney Springs, pero es muy conocida como la responsable de haber introducido el flan a Epcot. “A nosotros los latinos nos gusta estar en la cocina, es el centro del hogar, porque nos encanta cocinar. Para mi mamá todos los viernes había que tener flan en la mesa, era el plato preferido y lo hacía con limón y con naranja, era riquísimo”, dijo la chef.

PUBLICIDAD

Lo que nunca pensó fue que al presentarlo en el Festival Internacional de Comida y Vinos de Epcot, el apoyo del público visitante iba a ser tan grande, que sería la responsable de que se vendan miles diariamente de ese flan de piña caramelizada. Con la receta desarrollada por la Chef Yoly, fue presentado por primera vez en el kiosco de República Dominicana en el 2015 y de ahí el resto, es historia. “La gente quedó loca con el flan y hasta el día de hoy me reconocen como quien trajo el flan a Epcot. Seguiré haciendo flan hasta que no pueda más”, dijo.

Chef Daniel Contreras, de Colombia. (ELNUEVODIA.COM)

Los colegas de la Lazo Colón también se han destaco por introducir sus sabores y llevar en alto la gastronomía de sus países y la hispana en general. El Chef John, del reconocido California Grill, en el Disney’s Contemporary Resort, destaca el ceviche y los ingredientes también peruanos que saborean los visitantes, y dice que aunque es un plato simple, el secreto es que los ingredientes sean frescos.

Por su parte el Chef Daniel, se ha destacado como Sous Chef de Festivales de Epcot, y ha llevado la voz cantante como portavoz gastronómico hispano en numerosos eventos de ese parque.

Chef John Prieto, de Perú. (ELNUEVODIA.COM)

“Me enorgullece introducir la cultura hispana, esos ingredientes y esa técnica de cocción de sabores y platos como la arepa, el churrasco a la parrilla y el chimichurri, que me recuerdan cuando cocinaba con mamá y la abuela y eso me hace feliz y orgulloso”, dijo Contreras, quien entre otras cosas fue responsable de crear el menú del “Flavors from Fire Marketplace”, también en el Festival Internacional de Vinos y Comida de este año y que incluye el churrasco.