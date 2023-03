Imposible pasar por alto el llamativo letrero en azul neón que anuncia la nueva atracción de Magic Kingdom. Ubicada en el área de Tomorrowland, cerca de Space Mountain, de noche ilumina toda la zona, pero sin importar la hora que vaya a disfrutar de Tron Lightcycle/Run, lo que sin duda notará es el gentío de curiosos queriendo ser de los primeros en experimentar la adrenalina de esta nueva montaña rusa.

La atracción, la montaña rusa más rápida de todos los parques de Disney, abre oficialmente el 4 de abril, pero ya la han visto miles de empleados de Disney, que tuvieron acceso prioritario y los poseedores de pases anuales, que tuvieron la suerte de lograr un turno luego de hacer una fila virtual que duró horas.

Anoche, El Nuevo Día tuvo acceso adelantado, y finalmente descubrimos cómo es una de las atracciones más esperadas en Orlando, Florida, en este 2023.

Andrés Ovalles, gerente de proyectos para Walt Disney Imagineering, dijo que es la montaña rusa más rápida de todos los parques de Disney, y que está inspirada en las películas “Tron” y “Tron Legacy” que debutaron en 1982 y en 2010, respectivamente. Esta adentrará a los visitantes en este mundo digital en una bicicleta de luz, “lightcycle” donde sentirán que son parte de las películas.

Con Tron, Disney hizo historia al ser la primera producción de su tipo que combinó acción en vivo con imágenes generadas por computadora y animación con retroiluminación, y que inspiró videojuegos. Narraba la historia de Kevin Flynn, un creador de videojuegos que queda atrapado en el mundo digital de La Red/The Grid cuando intentaba “hackear” el sistema de su exempleador buscando pruebas de plagio de uno de sus juegos. Kevin, pasa del mundo real al mundo computadorizado tras ser digitalizado por un sistema de inteligencia artificial conocido como el Programa de Control Maestro (MCP, en inglés).

“Esta atracción lleva más de cinco años trabajándose desde el concepto hasta su construcción y pruebas. Una de las cosas que más identifica a esta atracción es que nos entra en una motocicleta, que es cómoda y segura, donde tienes un arranque completamente diferente”, dijo Ovalles, quien ha trabajado en los últimos cinco años en los estrenos más importantes de Walt Disney World.

El Imagineer destacó que son siete pares de motos en el tren, (14 personas) y otros, tienen 12 motos y dos asientos regulares (pueden tener hasta siete carros a la vez funcionando). La experiencia se sentirá distinta dependiendo si se hace durante el día o la noche. “La mitad de la atracción está fuera en esta especie de capota blanca, al aire libre, pero durante la noche se prenden más de 1,200 luces azules que cambian a color naranja, que son los dos equipos que veremos. Todos formamos parte del equipo azul y esperemos que ganemos. Pero adentro todo está oscuro hasta que se empieza el juego de iluminación”, explicó.

Durante el recorrido se espera pasar ocho Portales de Energía en busca de la victoria contra el Equipo Naranja.

“La atracción empieza desde antes de subir a la montaña rusa. Primero pasas por la capota, con vistas al parque, al entrar empiezan a digitalizarlos para que seas parte de este mundo digital y luego vas a la montaña rusa que es un poco más de un minuto y medio”, explicó Ovalles.

Por su parte Alex González, portavoz de Disney, y quien ha subido ya más de 17 veces en la atracción, tiene tips para los visitantes. “Los que van en primera fila sentirán la adrenalina de lo inesperado, porque no ven lo que sucederá. En el medio lo sentirás como si fueras más rápido, y en las últimas filas disfrutarás de más visuales”, dijo.

Cuando vayas:

Verifica si cabes cómodamente en la motocicleta de prueba ubicada fuera de la atracción o necesitas un asiento regular. Estos son pocos, para personas de talla grande o con algún impedimento y para que todos en la familia puedan usarlo (estatura mínima de 48 pulgadas).

Solo se hará fila virtual y no standby (regular). Se asignarán dos veces al día (7:00 a.m. y 1:00 p.m.) a través del app de My Disney Experience. Podrá comprarse el Lightning Lane, cuyo precio varía dependiendo el día de visita.

La atracción, similar a la del parque de Shanghai de Disneyland, abierta en 2016, no tiene vueltas invertidas.

Hay lockers gratuitos y grandes, activados con el Magic Band o tu boleto del parque y los artículos pequeños se pueden guardar en el mismo vehículo de la atracción.

Hay una tienda de mercancía temática variada, con ropa, accesorios y hasta Lightcycles.

Walt Disney World tiene más novedades en el 2023. Pendientes a De Viaje para más detalles.