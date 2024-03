Universal Epic adelanta detalles del mundo de How to Train Your Dragon

Otro de los grandes anuncios esperados por los amantes de los parques temáticos, llegó hoy con bombos y platillos, por parte de Universal Orlando Resort. Ellos anunciaron los detalles de How to Train Your Dragon, uno de los cinco mundos temáticos que será parte de Universal Epic Universe, el nuevo parque de Orlando, que estrenará en el 2025.

En este mundo, basado en la trilogía de películas de DreamWorks Animation, los visitantes verán cómo es vivir entre dragones mientras exploran un mundo donde hay atracciones, encuentros con personajes, restaurantes, tiendas y dragones voladores.

Trabajado en conjunto entre Universal Creative, los cineastas de DreamWorks Animation y Universal Pictures, Universal dijo en su anuncio que How to Train Your Dragon – Isle of Berk captura el corazón, el humor y la escala de las películas dentro de una auténtica recreación del mundo áspero y rocoso donde los estridentes Vikingos y dragones revoltosos conviven en divertida armonía.

“Los visitantes que vengan a Berk se encontrarán con uno de los entornos más impresionantes que Universal haya creado, completo con una inmensa arquitectura con detalles tallados a mano, paisajes exuberantes y alturas extraordinarias de colinas que rodean vibrantes casas de dragones y establecimientos locales. Y dondequiera que los visitantes miren dentro de la bulliciosa aldea, encontrarán un sinfín de actividades, desde dragones activos en sus hábitats naturales y ovejas que intentan disfrazarse de los dragones Terrible Terror hasta incendios esporádicos, lo que convierte a la Isla de Berk en una atracción en sí misma”, indicaron.

Durante toda la semana el complejo de parques había creado gran expectativa en los medios de Orlando, al enviar por correo, un segundo medallón representando este mundo, que es el segundo en el Chronos, un sofisticado accesorio que muestra lo que será la puerta del parque y sus mundos.

Desde que entren a Berk, los visitantes ya verán la icónica vista panorámica directamente de las películas y una gran laguna con dos estatuas vikingas de 40 pies de altura frente a un enérgico pueblo encaramado sobre mares agitados.

Ese mundo temático tendrá cuatro atracciones, un espectáculo en vivo y varias experiencias de encuentro con personajes y dragones.

Hiccup’s Wing Gliders será la montaña rusa familiar donde los valientes vikingos darán un paseo en su último planeador. (Suministrada)

Entre ellas Hiccup’s Wing Gliders, que será la montaña rusa familiar donde los valientes vikingos darán un paseo en su último planeador: una máquina alada voladora que lanza a los aspirantes jinetes de dragón al cielo para disfrutar de una vista de Berk desde un dragón. La atracción alcanzará velocidad máxima de 45 mph y dará la oportunidad a los visitantes de saber lo que siente mientras se vuela en un dragón.

En el espectáculo en vivo The Untrainable Dragon, que está inspirado en el espectáculo “Untrainable” de Universal Beijing Resort, verán dragones de tamaño natural volando y personajes como Hiccup, Toothless, Gobber y Astrid, trabajando juntos para resolver el misterio de El Dragón Inentrenable.

Fyre Drill (Suministrada)

Y en Fyre Drill, los visitantes abordarán un barco para lanzar cañones de agua, mientras los vikingos Ruffnut y Tuffnut invitan a equipos de vikingos a competir para superar en puntos y empaparse entre sí.

La acción no termina ahí, porque Dragon Racer’s Rally hará que los nuevos corredores vikingos de Berk pueden practicar maniobras acrobáticas y giros a alta velocidad en dos entrenadores de dragones fabricados por vikingos que alcanzan alturas de hasta 67 pies en el aire. Los visitantes pueden controlar qué tan “salvaje” o “suave” será su experiencia mientras realizan habilidades de alto vuelo, desafío a la gravedad, descensos en picado y vuelo que son necesarias para ganar los elogios dignos de un verdadero campeón de carreras de dragones.

Y habrá un campamento, para los más jóvenes, el Viking Training Camp, donde aprenderán todo lo que necesitan saber sobre los dragones mientras trepan, se deslizan y exploran su camino a través de este extenso campamento de juegos de aventuras interactivo.

Las fotos imperdibles con personajes serán posible en el Haddock Paddock, donde podrán conocer a Hiccup, el heroico jinete de dragón y el amigable Night Fury, Toothless.

Isle of Berk (Suministrada)

También habrá tiendas y restaurantes

Dentro de las opciones de tiendas y restaurantes, estarán Mead Hall, como centro de Berk, como comida para darse un festín como un vikingo, y menú que incluye carnes, pescados y sándwiches. Además, habrá restaurante de servicio rápido, el Spit Fyre Grill y Hooligan’s Grog & Gruel. Las tiendas, como esperado, serán temáticas, incluyendo Viking Traders, How to Treat Your Dragon, Hiccup’s Work Shop, y Toothless’ Treasures. Para los fans que quieran adelantarse con mercancía de este mundo temático, Universal ya tiene disponible una colección, por tiempo limitado, de venta online en shop.universalorlando.com.

Aunque no se ha confirmado fecha exacta de apertura de Epic Universe, el cuarto parque temático de Universal Orlando Resort, se sabe que será el gran estreno en Orlando para el 2025, con relevancia mundial. Entre sus otros mundos temáticos tendrá a Super Nintendo World, uno de los más esperados, y The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic.

