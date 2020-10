Cuando Universal Orlando Resort anunció la cancelación de las Halloween Horror Nights (HHN) de este año, debido a la pandemia del coronavirus, fueron miles de viajeros los que se quedaron con los planes hechos para ir a estos parques. Aunque las razones eran entendibles, la desilusión fue inmensa, especialmente porque este año se esperaba una gran celebración con motivo del 30 Aniversario del evento más importante de Halloween en Orlando. Pero Universal decidió no dejar con las manos vacías a los fans de estas fiestas del terror y “regalarles” de sorpresa dos casas embrujadas, además de permitir que los visitantes puedan ir disfrazados durante este mes de octubre.

Estas casas del terror, que primero se abrieron como ensayo, pero ya se ofrecen como parte del programa de actividades diarias de Universal Studios, estarán hasta el 1 de noviembre. Como dato importante, están incluidas en el precio de admisión del parque, contrario a requerir el tradicional boleto con costo adicional de las HHN.

Aunque estas casas representan solo un “pincelazo” de lo que es el gran evento de las HHN, están cumpliendo su cometido dejando a los visitantes complacidos. No solo eso, sino que han sido la razón para que los parques de Universal permanezcan completamente llenos y alcanzando la capacidad máxima (limitada por el COVID-19), todos los fines de semana de manera consecutiva.

La producción de las dos casas está hecha con el mismo nivel de detalles que acostumbran en Universal. En una de ellas, la de “Universal Monsters: The Bride of Frankenstein Lives”, se busca revivir al monstruo de Frankenstein, un clásico de Universal Pictures. Según la historia, cuando él murió, la novia promete revivirlo y con esa temática se desarrolla una historia terrorífica entre pasadizos oscuros y gritos de terror de los visitantes.

La casa de terror basada en la historia “Revenge of the Tooh Fairy” comienza como si fuera un cuento de hadas. (Gregorio Mayí) (ELNUEVODIA.COM)

En “Revenge of the Tooh Fairy” presentaron una historia original que mezcla la inocencia de la de los niños que no quieren darle sus dientes de leche al “hada de los dientes”, con un ritual oscuro que empieza en lo que parece ser un libro de cuentos. Pero al adentrarse allí, las criaturas malignas toman venganza de la familia y del niño que no quiso entregarle su diente al hada. El laberinto lleno de gritos y figuras siniestras que salen a cada lado, es bastante extenso y aunque no fue confirmado por Universal que iban a ser casas de las incluidas en el evento original de este año, se nota que al igual que la otra, son producciones cuidadosamente elaboradas, y no hechas de última hora.

Casa del terror "The Bride of Frankenstein Lives". (ELNUEVODIA.COM)

En ambas también se siguen todas las medidas de higiene y distanciamiento social requeridos en la actualidad, tanto en la fila como en el interior. Para entrar, todos tienen que usar el “hand sanitizer” que hay en la puerta, y los actores están escondidos, al acecho para asustar sorpresivamente a los visitantes, detrás de barreras de plexi glass. Como son transparentes, algunos no notan en absoluto estas barreras que evitan contacto cercano con los visitantes, sin afectar el realismo y el terror de las escenas.

Como es usual en estas casas del terror, hay ruido fuerte, efectos especiales como humo, predominancia de escenas sangrientas y grotescas (no son para asustadizos) y no se recomiendan para menores de 13 años por la intensidad.

Hay otros elementos que forman parte de la celebración de Halloween como la Tienda Tributo a las Halloween Horror Nights, con artículos variados incluyendo algunos de colección, e incluso hay postres, que se venden por primera vez en la tienda temática que ha abierto por varios años durante la temporada. También hay comida y bebidas temáticas alrededor de los parques y tampoco falta el “Trick or Treat”, que están haciendo para menores de 12 años en Islands of Adventure.