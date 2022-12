Las “Salas de Escape” o “Escape Rooms” se han convertido en una atracción muy popular y cuando se combinan con ambientes de película, el éxito podría estar garantizado. Y eso es lo que ha hecho Universal Orlando Resort, que ha creado el “Universal’s Great Movie Escape” una experiencia de escape, más allá de los típicos salones a que están acostumbrados los fanáticos de este tipo de aventura.

La atracción estrenará el próximo 9 de diciembre y no estará dentro de sus parques de Universal Studios o Islands of Adventure, sino en CityWalk, su zona de entretenimiento, tiendas y restaurantes. Contará con dos experiencias de sala de escape, inspiradas en las películas de Jurassic World y Back to the Future, de Universal Pictures y Amblin Entertainment.

Universal dijo en su anuncio más reciente sobre sus nuevos “Escape Rooms” que, para crearlos, su equipo de entretenimiento trabajó con cineastas y expertos en la industria de salas de escape de todo el país, logrando combinar desafíos de última generación, con numerosos detalles en su decoración e historias originales para sumergir a los visitantes en aventuras que les permiten escapar al cine como nunca antes.

Para resolver los variados desafíos que les presenta la atracción, los visitantes deben trabajar juntos, involucrándose en la experiencia, que fue descrita como una agradable, para todas las edades y tanto para principiantes como para los aficionados a las salas de escape.

Cada aventura tiene ocho entornos y, entre otras cosas, se pueden personalizar, de acuerdo al tamaño del grupo, permitiendo que todos participen. Además, puede ajustarse para el nivel de habilidad y la complejidad, de manera que haya algo que siempre habrá que resolver.

La aventura empezará tan pronto los visitantes entren al lugar, decorado estilo art deco, e inspirado en el teatro, a donde serán llevados a una de las dos opciones de “escape room”. Quienes entran a la “Jurassic World: Escape”, se convierten en genetistas de un laboratorio secreto en Isla Nublar, donde reciben capacitación que incluye la realización de varias tareas cotidianas que van desde alimentar a dinosaurios feroces hasta unir ADN de dinosaurio para crear nuevos códigos genéticos. Cuando se dan cuenta que un depredador se ha liberado, deben trabajar juntos para evitar convertirse en su presa.

Quienes van a la de “Back to the Future: Outatime”, son transportados a un museo en 1993, donde descubren que Biff, el antagonista de Back to the Future, ha hecho otra de sus fechorías y ha robado el dispositivo de viaje en el tiempo más nuevo de Doc Brown para sabotear el continuo espacio-tiempo. Los visitantes deben trabajar juntos para descubrir las pistas de Doc Brown mientras viajan a través del tiempo para localizar a Biff y salvar el pasado y el futuro antes de que se les agote el tiempo. Ya los boletos están a la venta

Los boletos para la “Universal’s Great Movie Escape” ya están a la venta y comienzan en $49.99 por persona, más impuestos (dependiendo de la fecha y hora de visita). El cupo máximo por grupo es de seis personas. También hay tarifas de grupo privados, empezando en $300 por grupo, más impuestos, para un máximo de hasta ocho personas.