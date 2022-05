El intenso calor veraniego hace siempre obligado un buen chapuzón en medio de las actividades de los viajeros a Orlando, Florida. Por eso, una visita a uno de los parques acuáticos es parte de la agenda vacacional. Y entre ellos, uno de los grandes favoritos es Volcano Bay, uno de los parques de Universal Orlando Resort, que recientemente ofreció a la prensa un recorrido para mostrar que el parque está completamente listo para el verano que se avecina.

Los elementos que distinguen a Volcano Bay son las mismas características que lo han hecho clase aparte desde su inauguración el 25 de mayo de 2017. Desde que entra al parque, la temática le transporta a las islas de la Polinesia, en el Pacífico, con aguas cristalinas y un ambiente tropical exótico.

A tono con el enfoque de Universal de ofrecer diversión para todos los gustos, muchas de esas atracciones están entre las más intensas de agua de todo Orlando, de esas que hacen que a veces se quiera arrepentir en el último minuto… cuando ya es demasiado tarde.

Pero también hay para toda la familia, (fantástico su Runamukka Reef and Tot Tiki Reef para los más pequeños), hasta dos ríos, uno pasivo simplemente para relajarse o la Waturi Beach, justo en la falda del volcán.

Krakatau, el volcán dueño y señor

Dominante, como si quisiera dejar establecido quién manda en el parque, el volcán Krakatau es protagonista de fotos y el elemento más conocido del parque. Pero no es meramente decorativo, sino que acoge dos atracciones, la temida Ko’okiri Body Plunge, intimidante, con una caída de 125 pies a 70 grados, y la Krakatau Water Coaster, una mezcla de deslizamiento en balsa, con la emoción de una montaña rusa.

Entre las otras más populares están el Ohyah and Ohno Drop Slides, con rápidas vueltas y giros, hasta caer en una profunda piscina de 10 pies de profundidad, y la ika Moana of the Honu ika Moana, para un recorrido en balsas, pero que parece que lo lanzará por los aires.

El parque es el único que ofrece el TapuTapu, una pulsera gratuita para hacer la fila en una atracción, mientras va a otras, perfecto para aprovechar el tiempo (no tiene costo, pero la pulsera se devuelve antes de salir del parque). Además, venden Express Pass (adicional al boleto de entrada), para pasar casi directo a las atracciones.

En medio de la diversión, puede pausar para comer o disfrutar de una bebida, en uno de los lugares de comida, o sentarse en los múltiples sillones alrededor del parque (gratuitos, o con pago adicional, si prefiere sitio garantizado). También puede alquilar una cabaña, que se renta por todo el día, e incluyen nevera con agua, frutas, toallas, lockers, sillones y concierge para ordenar comida o bebidas. Precio varía por temporada, ubicación y tamaño (hay individuales, con capacidad máxima para seis personas o familiares, hasta para 16).

La comida de Volcano Bay está entre la más variada y bien sazonada de los parques de Orlando. (Suministrada)

Las manos boricuas que ponen su sazón

La comida de Volcano Bay está entre la más variada y bien sazonada de los parques de Orlando. Y tras esa sazón, están las manos boricuas del dúo de chefs, Robert Martínez Jr., Executive Sous Chef de Investigación y Desarrollo de Universal Orlando Resort junto a su padre, Robert Martínez Sr., Executive Sous Chef de Volcano Bay, quienes trabajaron todo el concepto de menú del parque, al igual que han hecho en otras atracciones de Universal Orlando.

“Desde la apertura del parque, creamos variedad de opciones que van más allá de la comida tradicional de los parques temáticos, con sabores tropicales, que han encantado a nuestros visitantes como nuestra fabulosa Canoa de Plátano, hasta las Albóndigas de Arroz del Pacífico Sur. Otros favoritos incluyen nuestra hamburguesa vegetariana de quinua y edamame y nuestro Poke Poke Bowl, dijo el Chef Martínez Jr. El chef indicó que entre lo nuevo está la apertura de Krakatoa Katy’s, con tazones de fideos como el Punga Protein, (con tofu sellado, aguacate, un huevo duro y vegetales frescos salteados en una salsa agridulce y Waturi Chicken, con muslo de pollo sellado, verduras frescas y salsa isleña agridulce, además de variedad de wraps.

Hospedándose a unos pasos de Volcano Bay

Los ocho hoteles que componen los de Universal Orlando Resort, (en alianza con Loews), están muy cerca de Volcano Bay, y ofrecen entrada temprano, pero de ellos, la conveniencia de Cabana Bay, es insuperable. Este resort, el primero económico con suites familiares hasta para seis personas, está a solo pasos de Volcano Bay. Ofrece acceso directo, y dependiendo de la ubicación de la habitación, vistas al volcán. Cabana Bay tiene además su propio río pasivo, piscina, jacuzzis, actividades y la mayoría de los beneficios de los resorts de Universal, como transportación gratuita a los parques.

Volcano Bay no requiere reservación y puede comprarse boleto individual o en conjunto con los otros parques de Universal Studios y el de Islands of Adventure.