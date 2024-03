Asombrosa experiencia ecuestre en Hacienda Buena Vista en Humacao

“Trabajamos tres salidas grupales todos los días: 9:00 a.m., 11:00 a.m. y 2:30 p.m. Es por reservaciones y tiene un costo de $65 por persona, más impuestos”, detalló la joven de 32 años, quien también mencionó que cuentan con un espacio para recorridos privados.

“Tenemos 60 caballos para estos recorridos porque nosotros los rotamos; los que salen a las 9:00 a.m. no salen a las 11:00 a.m., los que salieron a las 11:00 a.m. no salen a las 2:30 p.m. y los que trabajaron hoy, mañana no trabajan”, destacó la propietaria humacaeña.