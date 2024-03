Almojábanas de Caguas: crujientes delicias con el secreto del abuelo

Cada mañana, cuando el reloj marca las 6:20 a.m., Israel Díaz Rosario llega al casco urbano de Caguas con su carrito de compras, una vitrina y su sombrilla, y se ubica frente al Edificio de la Democracia para vender sus almojábanas; una receta familiar que ha trascendido ya tres generaciones, y que aún en la actualidad sigue conquistando el corazón de sus compueblanos.

“A las 3:00 de la mañana ya en mi casa hay almojábanas fritas por tradición, a esa hora ustedes están durmiendo y nosotros estamos haciendo almojábanas. Ya a las 6:00 a.m. yo salgo de mi casa y llego aquí como a las 6:20 a.m. porque en el camino me detienen las personas en sus carros para comprarme”, señaló Díaz Rosario.