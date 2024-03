Ciclista colombiano: “Puerto Rico tiene de todo”

“Empecé y me gusta la bicicleta. Pero mi pasión, que es la fotografía y todas las áreas también visuales, pues quería complementarla con la bicicleta. Y ahí se me ocurrió que, Puerto Rico es conocido a nivel mundial –principalmente- por la garita de San Juan. Siempre en todas las cosas es la garita, la garita de El Morro. Y yo dije: ‘vamos a darle duro a la garita, pero Puerto Rico es muchísimo más’. Yo llevo 28 años viviendo aquí en Puerto Rico, y Puerto Rico tiene de todo; tiene sus costas, tiene sus llanos, tiene charcas, tiene ríos, tiene valles, tiene hoteles grandes, medianos, pequeños, (Air)bnbs, de todo. Y yo dije, que bueno fuera, y no lo está haciendo nadie, pues irme con la bicicleta a fotografiar lugares que la gente no conozca”, comentó.