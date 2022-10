Ya comenzó House of Phobia en The Mall Of San Juan en el antiguo Nordtroms Segundo Nivel. Si todavía no has ido a la mejor casa embrujada de Puerto Rico ¿Que esperas ? Busca tus boletos en PRticket.com y en Party City •Recuerda Solamente nos encontramos dentro del Mall en el Segundo Nivel. Viernes y Sábado : 5-11 pm Domingos : 2-8 pm