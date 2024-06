Puerto Rico: un paraíso costero que enamora

Magnetismo para el turista

Primero, la seguridad

“Ya uno no puede estar tanto tiempo en la playa. Hace unos años, el sol no era tan fuerte como ahora que, uno va para la playa, y a las 9:30 (a.m.) tienes que salirte de la playa o ponerte bloqueador solar y buscar una sombrilla”, insistió.

“Cuando hablamos de playa y de prevención, de turismo, nosotros tenemos que hablar con las comunidades cercanas a esa playa para que nos digan los peligros que hay; si hay piedras, que la gente no se tire de cabeza; si es llana, si hay corrientes de resaca, si caen rayos y truenos en esa zona. Todo ese conocimiento nosotros debemos entenderlo porque vamos a entrar a un ambiente prácticamente inhóspito y peligroso si no se toman unas precauciones”, aseveró.

“Vas a una playa y no sabes qué profundidad tiene, no sabes si hay corrientes de resaca y puede pasar un mal rato al no tener esas destrezas acuáticas para sobrevivir en ese ambiente, aun cuando hay un montón de oportunidades recreativas y no sabes nadar”, concluyó.