El alero Alexander Franklin podría enfrentar sanciones si no se comunica con los directivos de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (Fbpur) o se aparece para practicar con la Selección Nacional de cara a la sexta y última ventana clasificatoria para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2019, anunció el presidente federativo, Yum Ramos.

El nombre de Franklin fue incluido en la lista de los 14 atletas convocados para reportarse a los entrenamientos que comenzarán hoy. Sin embargo, el jugador había anunciado el jueves a través de su cuenta de Twitter que no estaría disponible para los juegos de este próximo fin de semana ante Argentina y Uruguay debido a “razones personales”.

Esta forma de proceder no es aceptada por Ramos, quien sostuvo que -al día de hoy- Franklin no ha contestado los múltiples mensajes que se le han enviado para que explique su situación.

“Yo he tratado de comunicarme con Alex Franklin en múltiples ocasiones. Él no se ha comunicado conmigo. Yo le he enviado textos y tampoco se ha comunicado. Los jugadores deben entender que poner en las redes sociales que no están disponibles para participar no es una manera apropiada de hacerlo”, expuso Ramos en una entrevista telefónica.

“Ellos (los jugadores) saben que con los directivos de la Federación tienen un canal abierto de comunicación, y que cualquier asunto que realmente requiera la ayuda o que sea excusado, nosotros los vamos a atender con toda la premura que necesite y les vamos a dar las herramientas que necesitan”, agregó.

Franklin es el segundo jugador que en estos días anuncia que no puede cumplir con los compromisos de la Selección, luego que el pívot Tyler Davis hiciera público en la madrugada del miércoles pasado que no jugará en la sexta ventana clasificatoria dado que lucha contra la depresión. En este caso, la Fbpur logró comunicarse con el canastero y su familia y ofreció ayuda para lidiar con esta delicada situación.

Ramos insistió que anunciar una decisión como esa en las redes sociales y enviarle un texto al gerente de operaciones de la Selección, Alfredo “Piraña” Morales, “no cumple con el profesionalismo ni con los requisitos que establece la Federación de Baloncesto”. Asimismo, informó que al atleta se le envió ayer una notificación -vía correo electrónico- en la que se le insta a mostrar causa por la que no le deban imponer sanciones por no aparecer a los entrenamientos. En ese aviso le dieron un plazo de 24 horas, que se cumplen hoy.

El líder federativo compartió que el alero practicó varios días junto a un grupo de jugadores que se reunió en Quebradillas y se le alquiló un automóvil. También recordó que Fraklin fue sancionado en 2017 por no comparecer a la convocatoria del Equipo Nacional para el torneo AmeriCup, que se celebró en Colombia.

En ese momento, Franklin enfrentó cinco juegos de suspensión de partidos del Baloncesto Superior Nacional (BSN), que luego le fueron cambiados a una multa. En esta ocasión, podría enfrentar un castigo parecido.

“Nosotros esperamos que si no aparece, que por lo menos dé una notificación en la que explique lo que está pasando”, puntualizó Ramos, quien dejó claro que si la situación amerita que sea excusado, no tendría problemas en hacerlo.

Además de Franklin, la preselección quedó conformada por los armadores armadores Carlos Rivera, Gary Browne y Eduardo González; los escoltas Gian Clavell, David Huertas y Javier Mojica; los pívots Luis Hernández, Carlos “Yao” López y Jorge Bryan Díaz; los ala pívotes Devon Collier, Ramón Clemente y Ricardo Sánchez; y el alero John Holland. El corte final será anunciado más adelante.

Compromiso patrio de Carlos Rivera

Por otro lado, Ramos destacó la disponibilidad de Rivera para entrenar con la preselección aun cuando había anunciado que se retiraba del combinado boricua.

“Carlos había expresado que quería darles espacio a jugadores jóvenes, pero ante la lesión de Angelito (Ángel Rodríguez) y la no disponibilidad de otros jugadores, dijo: 'Cuenten conmigo'. ¡Eso es compromiso con la Selección Nacional! ¡Eso es deseo de querer aportar al desarrollo del baloncesto y a que el país logre su clasificación!”, expresó Ramos.

Puerto Rico se medirá a Argentina el viernes, 22 de febrero. Mientras, el lunes 25 hará lo propio ante Uruguay. Ambos encuentros serán el coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

Argentina, junto a Canadá, Estados Unidos y Venezuela, ya clasificó al Mundial por la zona de las Américas. Uruguay y Puerto Rico lucharán por el último espacio disponible del Grupo E de esta región.