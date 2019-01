Houston— Giannis Antetokounmpo no quiso unirse al debate sobre si él mismo es a estas alturas el favorito para conseguir el premio al Jugador Más Valioso de la temporada. Pero en la jornada, derrotó al ganador del premio en la campaña anterior.

?? @Giannis_An34 patrols the paint in the @Bucks road win, finishing with 27 PTS, 5 AST & a career-high 21 REB! #FearTheDeer pic.twitter.com/vbyV6WB1c0