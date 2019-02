El dirigente Sergio Hernández soltó un "Gracias a Dios" cuando se le mencionó que la selección de Argentina ya cuenta con un boleto para la Copa Mundial de Baloncesto a celebrarse este verano en China.

Esto no significa que el quinteto sudamericano llegó a Puerto Rico para tomarse un descanso en su encuentro frente a los boricuas el viernes en ante casa llena en el coliseo Roberto Clemente en la sexta y última ventana del clasificatorio de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

“Los argentinos no saben jugar trámites, no saben jugar amistosos, partidos relajados”, expresó técnico de los gauchos antes de la segunda práctica del día en la instalación deportiva de la capital.

“No es por hablar bien de nosotros, pero somos competidos, nos gusta ganar. Eso está en nuestra esencia”, agregó.

Argentina lidera el Grupo E del clasificatorio de América con marca de 9-1 y conserva una racha de siete victorias. A la isla arribaron sin sus figuras principales como el veterano Luis Scola y el estelar base Nicolás Laprovittola, ambos activos en China y España, respectivamente. Por compromisos con el club Real Madrid tampoco figuran en el quinteto el armador Facundo Campazzo ni el alero Gabriel Deck.

“Decidimos que Scola, que está en China y ya (nosotros) clasificados, no iba a tomar un vuelo de 40 horas para venir a jugar y luego del partido 40 horas para volver a China a la parte final del torneo. Laprovittola (no hizo el viaje) porque fue el jugador que tuvo menos descanso en las ventanas, promediando 30 minutos por juego en España. Eso no significa que venimos a jugar acá a un trámite y no tengamos el deseo de ganar que tenemos siempre. Sabemos la necesidad que tiene Puerto Rico, aunque ellos, aunque no lo quieran, van estar más pendientes a Uruguay que de nosotros”, indicó Hernández.

Puerto Rico se ve en la urgencia de vencer tanto a los argentinos el viernes como a los uruguayos el lunes para asegurar su pase al Mundial. Los puertorriqueños, al igual que los charrúas, tienen marca de 6-4 en el Grupo E.

A pesar de ostentar marcas similares, Uruguay ocupa el tercer puesto por vencer a Puerto Rico 64-62 el año pasado en la quinta ventana. Argentina hizo lo mismo vía paliza de 106-84.

“Tratamos de tomar nada con urgencia. Hay veces que inevitable cuando vos no tienes mañana. Gracias a Dios no es nuestro caso hoy. Incluso, intentamos evitar esa sensación de urgencia aun en partidos determinantes. Tratar de ver un poquito más allá. Estamos en una renovación de una camada cuando el mundo recuerda la Generación Dorada”, señaló.

Hernández se refiere a la escuadra compuesta por Scola, y las retiradas estrellas Emanuel "Manu" Ginóbili, Pepe Sánchez, Fabricio Oberto, Andrés Nocioni, Carlos Delfino, Pablo Prigioni, entre otros, que ganaron plata en el Mundial 2002, oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y bronce en Pekín 2008.

Así que, con un personal en crecimiento, el entrenador argentino quiere sacarle provecho a la cita con Puerto Rico.