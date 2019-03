El mundo era muy distinto cuando LeBron James se perdió la postemporada de la NBA en su segundo año en la liga con los Cavaliers de Cleveland.

Trece años después, el cuatro veces Jugador Más Valioso y tres veces campeón no está de vuelta en los playoffs después de que los Lakers se eliminaran oficialmente con un revés frente a los Nets de Brooklyn.

Además, James no estará en una final tras ocho apariciones consecutivas en la serie de campeonato que se juega en junio.

En las redes sociales, los cirbenautas comenzaron a enumerar las cosas que no existían hace casi 15 años cuando James se fue de vacaciones antes de tiempo, además de la moda y la música que se escuchaba en aquel año.

A continuación, una lista de los datos que más resaltaron:

- Con LeBron fuera el 2005, los Celtics y los Pacers se vieron en la primera ronda de la postemporada. Este choque no se ha vuelto a dar desde entonces.

- Netflix solo de dedicaba al alquiler de DVDs.

-No existía Facebook, Instagram, Twitter ni Snapchat.

- El mariscal de campo Aaron Rodgers fue la primera selección de los Green Bay Packers en el sorteo de novatos de la NFL.

- 'Candy Shop', del rapero 50 Cent, era la canción número uno en Estados Unidos. Además, estaban pegadas las canciones 'We Belong Together' de Mariah Carey, 'Since U Been Gone' de Kelly Clarkson, 'Hollaback Girl' de Gwen Stefani, entre otras.

Last time LeBron missed the playoffs was in 2005



That year…

?? Netflix was delivering DVDs

?? Apple didn’t have an iPhone

?? YouTube was founded

?? Aubrey Graham wasn’t Drake yet, he was Jimmy Brooks on Degrassi pic.twitter.com/Yi20zF9I5Z — Bleacher Report (@BleacherReport) March 23, 2019

- Million Dollar Baby ganó el Oscar a Mejor Película.

-Apple no tenía un iPhone.

-Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim fundaron YouTube.

-El rapero Drake no era conocido por su nombre de pila Aubrey Graham y protagonizaba la serie canadiense Degrassi.

-George W. Bush era el presidente de Estados Unidos y Aníbal Acevedo Vilá el gobernador de Puerto Rico.

-El armador Carlos Arroyo jugó para tres equipos (Toronto, Utah y Detroit) en la NBA.

-El base José Juan Barea era colegial y debutó el año después con los Mavericks de Dallas.

-Los Capitanes de Arecibo ganaron su primer campeonato del Baloncesto Superior Nacional (BSN) desde 1959.