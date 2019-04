Mientras continúa su recuperación de una lesión en el tendón de Aquiles, el armador boricua de los Mavericks de Dallas, José Juan Barea, sigue de cerca la acción en la postemporada de la NBA.

Y entiende que los Warriors de Golden State y los Raptors deToronto deben llegar a la final.

“Golden State va a seguir dominando. El único que tiene break de ganarle es Houston si está saludable. Y en el Este, veo a Toronto. Kawhi (Leonard) y el español Gasol (Marc) pueden hacer la diferencia en ese equipo”, dijo Barea a El Nuevo Día, antes de conocer el primer revés de los Raptors ante Orlando en la noche del sábado.

Barea no pudo terminar la campaña dentro del tabloncillo al sufrir el desgarre en enero. Los Mavs no clasificaron a la postemporada al terminar con récord de 33-49.

Sobre su rehabilitación, Barea indició que “todo va muy bien”, y aún no descarta poder jugar en la Copa Mundial de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) que arranca el 31 de agosto en China.