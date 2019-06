Terminó la saga.

Cuando este cambio se oficialice, todo el mundo puede decir que ganó.

Los Lakers, Pelicans, Rich Paul y LeBron James, todos pueden celebrar. El cambio que será hará oficial en las próximas semanas y que enviará a Anthony Davis desde los Pelicans de Nueva Orleans a los Lakers de Los Ángeles por Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart y tres selecciones de primera ronda –primero reportado por ESPN, luego confirmado por The Associated Press– es perfecto para ambos lados.

James obtiene el compañero de equipo superestrella que quería. Paul, el agente que James y Davis comparten, ejecutó una movida de poder. Los Lakers, instantáneamente, se convierten en grandes candidatos en una Conferencia del Oeste que de repente está completamente abierta. Davis finalmente obtiene su deseo de irse Nueva Orleans. Los Pelicans no comienzan la era de Zion Williamson con una superestrella molesta en el camerino, y se llenan de jugadores jóvenes con un montón de turnos en el sorteo de novatos.

Para los Pelicans, es un nuevo comienzo.

Para los Lakers, se trata de ganar ahora.

Los turnos del sorteo, incluyendo el número cuatro este año, no fueron sobrevalorados por los Lakers –un equipo con una superestrella que cumplirá 35 años en diciembre y que debe hacer todo lo necesario para ayudarlo a ganar un cuarto campeonato antes que su ventana se cierre. Los Lakers tienen mucho dinero para comenzar a gastar el 30 de junio, y las ofertas a Kemba Walker, Kyrie Irving o quien sea cambiarán después de hacer esta movida.

Antes del sábado, a la hora de hablar con agentes libres, el gerente general de los Lakers, Rob Pelinka, estaría diciendo “estamos tratando de conseguir a Anthony Davis”. Ahora, Pelinka dirá “tenemos a Davis, tenemos a LeBron, y ellos te quieren con ellos”.

Eso será una oferta difícil de ignorar para cualquiera.

James tendrá otro “Big Three”. Fueron Dwyane Wade, Chris Bosh y él en Miami; Kevin Love, Irving y él en Cleveland; Davis, él y alguien por determinar en los Lakers. Obviamente, el foco será en un armador o escolta, por lo que el rumor se centra en que los Lakers irán tras Walker o Irving en la agencia libre.

La temporada muerta ya comenzó a correr.

La transacción se acordó antes que los flamantes campeones Raptors de Toronto alzaran el trofeo en Canadá. Ganaron el jueves por la noche en el Oracle Arena para frenar el reinado de Golden State, pararon en Las Vegas para festejar y la parada será el lunes en Toronto.

A menos de 48 horas de que los Raptors tomaran champán, los Lakers comenzaron su propia celebración.

Williamson será escogido con el primer turno del sorteo el jueves en la noche, e irá a Nueva Orleans en la rara posición de tener 18 años y sentir el peso de una franquicia sobre sus hombros. Los Lakers aún tomarán ese cuarto turno en el sorteo, pero lo harán a nombre Nueva Orleans porque el cambio no puede ser oficializado antes. Los Pelicans necesitan un centro, y posiblemente lo busquen en el mercado de cambios.

Con la salida de Davis, los Pelicans tienen que ver un jugador increíble, uno de los mejores de la liga, irse. Pero David Griffin –el encargado de reconstruir a los Pelicans– entendió que no había manera de convencer a Davis que no se fuera como agente libre el próximo verano. Si Griffin hubiera esperado a la temporada para hacer el cambio, no hay manera de que pudiera obtener tanto de vuelta. Mientras más esperaba, menos el valor de Davis. Así que apretaron el botón de ‘reset’ y se movieron adelante, que era lo más prudente.

Ahora comenzará el efecto dominó.

Los Warriors no solamente tienen que pensar qué hacer si Durant se va, pero también evaluar en cómo contender la próxima temporada con Durant fuera tras el desgarre de tendon de Aquiles y Klay Thompson (lesión de ligamento anterior cruzado) ausente por la mayoría de la campaña. Otros contendores en el Oeste –Houston, Denver y Portland– verán las ausencias de los Warriors como una oportunidad, así que buscarán mejorar. Y Boston estará lidiando con la realidad no solo de perder la oportunidad de adquirir a Davis, sino que Irving posiblemente se irá.