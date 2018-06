La armadora del Equipo Nacional y de las Gigantes deCarolina en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), Carla Cortijo, anunció su retiro del deporte al que le dedicó 22 años, aquejada por una lesión de rodilla.

Cortijo, quien se preparaba para los próximos compromisos internacionales de la Selección, que tiene en agenda los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia y el Mundial femenino, hizo el anuncio en Noticias 24/7 de WIPR, por medio de un vídeo producido por el Canal 6 y presentado por la ancla de deporte, Natalia Meléndez, durante su segmento del noticiario. En el vídeo se observan imágenes de la jugadora desde niña hasta su adultez, mientras de fondo se escucha su voz hablando de lo que fue su pasión por más de dos décadas.

Cortijo fue la primera boricua en llegar a la WNBA, considerada la mejor liga del mundo, y también representó por años los colores de Puerto Rico con la Selección.

"El baloncesto siempre ha sido mucho más que un deporte para mí. Fuiste mi maestro más exigente, mi primer pasaporte al mundo exterior. Hoy, cuando reflexiono sobre mi desarrollo como atleta, recuerdo a mis padres llevándome a las canchas del país. Me remonto a mis inicios en el Colegio de Ingenieros, de mi paso por el Colegio María Auxiliadora y mis años en el torneo de la NCAA con la Universidad de Texas", expresa Cortijo en el vídeo.

"Pasan por mi mente los campeonatos con Carolina y mi camino hacia la WNBA, con la emoción de ser la primera puertorriqueña en la mejor liga del mundo. Y más aun, mis momentos representando los colores de mi bandera, mi país, la tierra que me vio nacer. Sudar la camiseta del país es el logro más grande al que cualquier atleta pudiera aspirar".

Antes de agradecer a múltiples personas su paso por el baloncesto, comenzando por sus padres, Cortijo apunta a las lesiones como la razón para su doloroso adiós al básquet.

"Hoy, con gran pesar en el corazón, pero con la certeza de que llegó el momento de tomar nuevos rumbos, anuncio mi retiro del deporte que tanto me ha dado en la vida. ¿La razón? La gravedad de mis rodillas me imposibilita regresar a hacer lo que más amo: jugar baloncesto. He trabajado muy duro y en silencio para estar a la disposición de mi país, de mi equipo, para unirme a mi ejército de guerreras que irá al Mundial. Pero la lesión de mi rodilla es más fuerte que mi voluntad. Puerto Rico, luché por ti hasta el final, pero me fue imposible", agregó.

La valiosa armadora que condujo a las Gigantes del BSNF a varios títulos nacionales, asegura que a pesar de su retiro como jugadora activa, continuará ligada al baloncesto enseñando a las nuevas generaciones y pasando su conocimiento.

Por último, Cortijo agradeció al baloncesto mismo por todo lo vivido.

"El amor de mi vida, el baloncesto... me enseñaste a soñar, a llorar de vergüenza deportiva al perder un partido y a reir a carcajadas al cortar la malla del campeonato".