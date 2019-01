Al momento de trascender la noticia de que el armador José Juan Barea no estará disponible para vestir el uniforme de la Selección Nacional en la Copa Mundial de China, en caso de Puerto Rico clasificar al certamen, un sector de la fanaticada del baloncesto comenzó a favorecer la idea de sacar del retiro al veterano Carlos Arroyo.

Pero hoy, jueves, el exjugador de la NBA reiteró que no volverá a representar al país en un torneo, después de su retiro en 2016 a la conclusión del Torneo Repechaje de Serbia.

Arroyo publicó un escrito en las redes sociales.

“Me siento humildemente agradecido por el cariño y respeto que me demuestran. Sería ingrato de mi parte no dirigirme a ustedes ante el llamado para regresar al Equipo Nacional. Hoy día le daría la razón a Rick Pitino de no contar conmigo simplemente porque ya mi tiempo pasó”, escribió Arroyo, recordando en la ocasión que el mentor estadounidense no lo reclutó para el Preolímpico de México en el 2015.

Relacionados: La Federación de Baloncesto volvería a evaluar a Shabazz Napier La Federación de Baloncesto local ya gestionó reclutar a Markus Howard

“El haberme retirado fue una de las decisiones más difíciles en mi vida. Mi retiro significó darle la oportunidad a la próxima generación de atletas los cuales tienen el mismo deseo que yo tuve de representar a mi país mundialmente. Tienen en sus manos una oportunidad única al igual que yo la tuve cuando estuve en su posición para clasificar para un Mundial frente a un pueblo que los aclamarán como héroes y esa oportunidad no se las voy a quitar a ellos por nada del mundo. ¡Es su tiempo!! Voy a ustedes muchachos.Sé que lo lograrán!!”, publicó.

Hace varios días, Barea sufrió un desgarre del tendón de Aquiles y perderá el resto de la temporada de la NBA con los Mavericks de Dallas, a la vez que también quedaría fuera del Mundial.

Puerto Rico buscará en febrero próximo el boleto a la justa mundialista al enfrentar a Uruguay en un crucial partido como parte del sistema clasificatorio de ventanas.