Milwaukee – Una persona con conocimiento de la situación informó que los Rockets de Houston enviarán a Carmelo Anthony a los Chicago Bulls, junto a una cantidad de dinero que no ha sido revelada, en un acuerdo que se espera que se complete el martes.

Según la fuente de The Associated Press, que habló bajo condición de anonimato, el acuerdo no se ha podido concretar porque la oficina de la liga se cerró este lunes para conmemorar el día festivo del Dr. Martin Luther King Jr.

El intercambio termina con una saga de corta duración para Anthony, quien promedió 13.4 puntos en 10 juegos con los Rockets. Anthony jugó por última vez con los Rockets el pasado 8 de noviembre en el revés ante el Thunder de Oklahoma City. El jugador será intercambiado antes de la fecha límite del 7 de febrero.