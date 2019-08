PEKÍN, China – “Ruego a Dios para que su esfuerzo sea suficiente y puedan pasar a la segunda ronda”.

Fueron las palabras del ahora expresidente de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), el argentino Horacio Muratore, al hablar de la participación de Puerto Rico en la Copa Mundial que iniciará el sábado.

Muratore conoce el baloncesto puertorriqueño de la A a la Z, y está al tanto de los contratiempos surgidos en la confección del plantel y de su bajo rendimiento en los juegos amistosos en China al recopilar marca de 2-4.

El combinado nacional buscará en la ciudad de Guangzhou el pase a la segunda fase en el Grupo C al competir ante Túnez, Irán y España. Los boricuas no avanzan a una segunda ronda desde el Mundial de Indianápolis 2002.

“Puerto Rico venía bien, pero le faltan unos jugadores, y me han dicho que en algunos juegos (de fogueo) bajó el nivel. Sería espectacular que clasifique a la segunda ronda”, dijo Muratore al vencer el jueves su término como presidente del organismo.

Este Mundial también otorgará siete pasajes para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En el caso de América, los mejores dos equipos clasificarán directamente a la justa olímpica. Este medio le preguntó a Muratore cuáles dos países deben llegar directo a Tokio.

Muratore entiende que el primer boleto le pertenecerá a Estados Unidos a pesar de la ausencia de múltiples figuras de la NBA. “El número uno es de Estados Unidos y los demás se pelearán el segundo”.

Muratore declinó seleccionar un favorito para ese segundo pasaje olímpico. Dijo que Argentina dependerá de la condición de salud de su estelar base Facundo Campazzo, quien sufrió una lesión en un tobillo en pasados días. El jugador del Real Madrid trabaja en su rehabilitación para debutar el sábado ante Corea del Sur en el Grupo B. “Como fanático de Argentina, estoy pendiente a lo de Campazzo. Sin Campazzo lo veo medio difícil”, reconoció Muratore.

Y mencionó que Brasil podría meterse en la pelea por ese segundo boleto a Tokio con la presencia de los experimentados jugadores Anderson Varejao, Alex García, Marcelino Huertas, y Leandro Barbosa. “Por la manera que está jugando, ahora mismo Brasil puede ser segundo. Los veteranos están jugando bien. Brasil se ve recuperado”, indicó Muratore.

Decepción con el equipo de Estados Unidos

FIBA eligió a Kobe Bryant como uno de los embajadores de la Copa Mundial con la certeza de que Estados Unidos iba a presentar un trabuco para defender su título.

Al final, no fue así. La figura del exestrella de los Lakers de Los Ángeles no sirvió de imán para comprometer a las máximas figuras de la NBA. Y se percibe cierta decepción entre la alta directiva del organismo. “Nos sorprendió a todos”, reconoció Muratore, cuyo término como presidente de FIBA venció ayer durante el Congreso, dos días antes del comienzo del certamen.

“Es un problema de Estados Unidos y ni ellos mismos entienden lo que ha pasado. Kobe es el embajador y pensábamos que Estados Unidos iba a tener el mejor equipo en el torneo más grande de toda la historia (con 32 países)”, agregó el expresidente de la Confederación de Baloncesto de Argentina a este medio.

El listado inicial de Estados Unidos lucía sólido en este torneo con nombres como James Harden, Anthony Davis, Damian Lillard, Kyle Lowry, Andre Drummond, Kevin Love, CJ McCollum, y Bradley Beal entre otros. Todos declinaron jugar por diversas razones. Y ahora los estadounidenses tratarán de mantener el dominio con un elenco joven de la NBA. Figuran los nombres de Jayson Tatum, Kemba Walker, Donovan Mitchell, y Marcus Smart, junto a Harrison Barnes y Khris Middleton . Ya no lucen invencibles como ediciones anteriores. Incluso, perdieron ante Australia en un reciente partido de fogueo.

“Ahora ellos tendrán que analizar lo que sucedió. De todas maneras, estamos seguros de que vamos a presentar el mejor torneo en la historia. Luce muy pareja la competencia”, apuntó Muratore.

En cuanto al vencimiento de su término como presidente de FIBA, Muratore se mostró complacido con la labor realizada durante este tiempo. El africano Hamane Niang fue elegido como el nuevo líder.