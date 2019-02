Eddie Casiano soltó un largo suspiro en la sala de prensa Elliott Castro del coliseo Roberto Clemente antes de resumir la agónica victoria de Puerto Rico frente a Argentina en tiempo extra.

Relacionados: Puerto Rico logra importante victoria contra Argentina en la última ventana de FIBA Reconocen la trayectoria del extécnico Julio Toro

Después de perder una ventaja de 10 puntos con minuto y medio por jugarse en el cuarto parcial, además de un error del personal de la instalación que disparó el confeti de festejo antes de oficializarse el fin de la acción, la Selección Nacional está a 40 minutos de regresar al Mundial de Baloncesto por mérito propio.

“Pagamos el precio porque nos faltó un poquito en madurez. Faltó ahí al final. Con todo y eso nos repusimos. Traté de jugar con la 'gasolina' de algunos jugadores, con un Carlos Rivera graduando su energía (ante la salida de Gary Browne por faltas). No tuvimos la confianza. Cuando nos fuimos adelante por 10 no cerramos el juego y es una buena experiencia para aprender para lo próximo que nos toca”, resumió Casiano.

El triunfo por un punto, 87-86, sobre los argentinos deja a los boricuas obligados a ganar frente a Uruguay (no importa el márgen de diferencia) el lunes para asegurar el tercer puesto del Grupo E y el boleto al Mundial de China. Uruguay cayó ante México, 88-77, la noche del viernes y, si quiere ponchar su boleto directo al Mundial, debe superar a los boricuas en lo que será una final en el coliseo Roberto Clemente.

Frente a Argentina, Puerto Rico perdía 86-84 cuando la figura de John Holland resurgió con un triple restando 22 segundos del tiempo extra que le dio la ventaja definitiva a los boricuas.

Casiano tuvo palabras de elogio para el alero, que terminó el encuentro con 14 puntos saliendo del banco. También resaltó la labor de los hombres grandes como Ramón Clemente, Jorge Brian Díaz y Ricky Sánchez, quienes acertaron en las jugadas de ‘pick and roll’ y en hacer buenas pantallas.

“Este es el grupo que tenemos. No podemos llorar que falta alguien. Vamos a trabajar. Son muchachos que se merecen esta victoria, se merecen estar en el Mundial”, sostuvo Casiano.

Contrario a la paliza, 106-84, que recibieron de parte de Argentina en la quinta ventana jugando como visitantes, Casiano enfatizó en la defensa de principio a fin que jugó Puerto Rico para aguantar el juego excepcional de los argentinos, quienes perdieron el balón en 17 ocasiones.

“Quiero darle la (mano) derecha aEddie Casiano y a su personal. Además de estar bien en la ofensiva, tenían bien preparado el partido. Como ellos están con una enorme necesidad de ganar, fuimos a presionarlos (en el último parcial). Al final, creo que ellos quisieron conservar una diferencia y se olvidaron de jugar por esa necesidad. La pelota pesa mucho y el aro se achica”, analizó Sergio Herández, técnico de Argentina.

Argentina llegó a la isla ya clasificados al Mundial y dejó descasando a parte de su elenco estelar como Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Luis Scola y Gabriel Deck. No por esto quisieron bajar la guardia ante un respetable oponente como Puerto Rico.