El béisbol de Grandes Ligas enfrenta un posible cierre patronal por la disputa del tope salarial en 2026

“Definitivamente vamos a luchar para no tener un tope salarial y obviamente a la liga no le va a gustar eso”, manifestó el jugador.

“Un tope no se trata de una asociación. Un tope no se trata de hacer crecer el juego”, dijo el martes el jefe del sindicato, Tony Clark.

“Un tope se trata de los valores de las franquicias y las ganancias. ... Un tope salarial históricamente ha limitado las garantías de contrato asociadas con él, literalmente enfrenta a un jugador contra otro y es a menudo lo que compartimos con los jugadores como el sistema no competitivo definitivo. No recompensa la excelencia. La socava desde un punto de vista organizacional. Por eso esto no se trata de equilibrio competitivo. No se trata de justo versus no justo. Esto es colusión institucionalizada”.