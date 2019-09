Guangzhou – Puerto Rico peleó de tú a tú con España antes de registrar su primera derrota en esta Copa del Mundo de FIBA y ahora se prepara para el juego grande del torneo frente a Túnez en la búsqueda del pase a la segunda ronda del certamen.

Los boricuas cayeron el lunes 73-63 ante el segundo mejor equipo del mundo en un partido que exhibieron un alto nivel defensivo, pero donde la ofensiva no fluyó con varios baches durante el partido.

Eddie Casiano, piloto de la escuadra nacional, salió satisfecho con el esfuerzo de sus jugadores. “Hubo la oportunidad de ganar, pero no se nos dio. Hubo intensidad desde el principio. Empezamos jugando bien ante un gran equipo. Competimos, pero cometimos unos errores básicos y no pareamos con Marc Gasol. No creo que haya muchos equipos que puedan parear con él. Lo importante fue que nos dimos la oportunidad de ganar y que seguimos mejorando día a día”, dijo Casiano a la conclusión del partido.

Puerto Rico niveló su marca a 1-1, empatando con Túnez, que a primera hora venció a Irán. Ambos se enfrentarán el miércoles en la última jornada de la ronda inicial a las 4:30 a.m. (hora de Puerto Rico). España mejoró su marca a 2-0 y ponchó su pasaje a la ronda de los mejores 16.

✉ Email Puerto Rico obligó a una potencia mundial sudar la gota gorda hasta el periodo final. (Agencia EFE)

Al final, el partido de la Copa del Mundo FIBA 2019 terminó con marcador de 73-63. (Agencia EFE)

Con este resultado, los boricuas jugarán el miércoles ante Túnez por el pase a la segunda ronda del certamen. (Agencia EFE)

El partido de Puerto Rico contra Túnez iniciará a las 4:30 a.m. (hora de Puerto Rico). (Agencia EFE)

El equipo de España previo al inicio del juego que se celebró en China. (Agencia EFE)

España es el segundo mejor equipo en el ranking de FIBA. (Agencia EFE)

Marc Gasol, izquierda, frente a Renaldo Balkman, de Puerto Rico. (Agencia EFE)

Puerto Rico dominó el primer parcial (21-17) y cayó abajo por un solo punto (36-35) al cierre de la primera mitad. (Agencia EFE)

Momento en que España escuchó su himno antes del inicio del juego. (Agencia EFE)

Puerto Rico no encontró consistencia en su ritmo ofensivo durante el compromiso. Lanzó para un 37% de campo, incluyendo de 20-6 desde la línea de tres puntos. David Huertas fue limitado a siete puntos, luego de anotar 32 tantos ante Irán. Gian Clavell fue el mejor con 13 y Gary Browne con 11.

En el tercer parcial, la escuadra boricua tuvo dos baches ofensivos de casi cuatro minutos, cada uno, en los que apenas anotó dos puntos. Fue el momento que España aprovechó para conseguir su primera ventaja en doble cifra, y así definir el encuentro. Gasol anotó 11 de sus 19 puntos en el segmento. Sergio Llull sumó otros ocho tantos en un avance de 12-0.

“Creo que hicimos un tremendo esfuerzo como equipo”, declaró el base Ángel Rodríguez. “No ejecutamos en ciertos momentos, pero me siento orgulloso del esfuerzo. Ahora es cuestión de pensar y prepararnos en Túnez", dijo Rodríguez, quien sumó nueve puntos en el revés.