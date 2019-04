Denver — Nikola Jokic anotó 20 puntos, capturó 11 rebotes y entregó nueve de las 41 asistencias de Denver, para que los Nuggets aplastaran el miércoles 113-85 a los Spurs de San Antonio, cuyo entrenador Gregg Popovich fue expulsado apenas tras 63 segundos.

Pop got tossed 1:03 min into the game... pic.twitter.com/qZehhTeezU — Bleacher Report (@BleacherReport) April 4, 2019

Jamal Murray añadió 14 unidades y 11 asistencias para los Nuggets, que actualmente son el segundo lugar en la Conferencia del Oeste con cuatro encuentros por disputar.

La escuadra, que logró su mayor cifra de asistencias en la temporada, se sobrepuso de una derrota por 116-102 ante el primer sitio, Golden State, una noche antes.

Denver construyó una ventaja importante contra los Spurs antes de vaciar la banca con alrededor de cinco minutos por delante. Popovich se había ido hacía mucho tiempo y no tuvo que soportar el colapso de su equipo.

Un iracundo Popovich recibió dos faltas técnicas rápidas y fue enviado al vestuario con 10:57 por jugar en el primer cuarto. La última vez que un entrenador fue expulsado en los primeros dos minutos de un encuentro fue Flip Saunders, de Washington, el 2 de enero de 2012, en Boston, según datos de Elias Sports Bureau. Saunders fue expulsado al 1:46 de partido.

#Spurs head coach Gregg Popovich crashes #Nuggets head coach Michael Malone's postgame presser and hears that somebody (he) set an NBA record by getting ejected in 63 seconds



"That person... musta hit someone!" #9Sports pic.twitter.com/S6Tz9v6q2W — Brody Logan (@BrodyLogan) April 4, 2019