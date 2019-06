Cuando el pasado 16 de mayo, los Vaqueros de Bayamón sufrieron un revés ante los sotaneros Indios de Mayagüez para caer a marca de 12-14 y ubicarse en la penúltima posición, el capitán del equipo, Javier Mojica, coordinó una reunión entre los jugadores a puertas cerradas.

Era el momento de que cada jugador se expresara y presentara alguna opción para darle un giro al pobre desempeño del quinteto.

El subcampeón del torneo no acababa de arrancar y Mojica buscaba una reacción.

“Después de la derrota ante Mayagüez, hicimos una reunión con los jugadores solamente y todo el mundo habló. Hablamos de cómo podíamos buscar opciones para mejorar. Creo que fue importante que habláramos. Todo el mundo estuvo positivo y a partir de ahí las cosas cambiaron”, contó ayer Mojica a El Nuevo Día.

Y de qué manera cambiaron las cosas. Desde ese día, los Vaqueros enfilaron sus cañones y elevaron su nivel de juego para sumar ocho victorias en sus últimos nueve juegos y así saltar del octavo lugar al primero. Al momento, los Vaqueros atraviesan una racha de siete victorias y registran récord de 20-15, restándole un juego en calendario el próximo jueves ante Aguada, otro de los equipos que pelea por el liderato.

“En ningún momento sentí que no teníamos chance de mejorar y de estar entre los mejores equipos. Nunca me pasó por mi mente que no podíamos competir”, dijo Mojica, cuyo conjunto arrancó la temporada con récord de 0-5.

“Hay que darle mucho crédito al coach Nelson (Colón). En los malos momentos, él siguió con su mismo estilo, y supo hacer los ajustes necesarios”, prosiguió Mojica al resaltar el trabajo defensivo del conjunto en las últimas semanas del torneo.

“Sabíamos que teníamos mejorar en la defensa. Creo que eso ha sido la clave, al igual que el juego colectivo. Hemos jugado mucho mejor como equipo”.

Al momento, Mojica es el líder de anotaciones del equipo con 19.3 puntos, seguido de Ysmael Romero con 18.9, de Greg Smith con 17.9 con 11.1 rebotes, y de Benito Santiago con 17.7.

Clarke: nuevo refuerzo

Para los playoffs, los Vaqueros presentarán un nuevo importado en Coty Clarke en lugar del dominicano Gerardo Suero.

Clarke jugó anteriormente en el BSN con los Capitanes de Arecibo, logrando el campeonato en 2016.

“Coty es un jugador de excelencia que ya conoce la liga y nos debe ayudar. Gerardo fue un gran profesional con nosotros y fue parte de esta reacción del equipo”, dijo Mojica.