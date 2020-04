El dirigente boricua Flor Meléndez tildó al extimonel de la NBA Phil Jackson como un “arrogante” y un “cero a la izquierda” para el baloncesto puertorriqueño.

Las declaraciones de Meléndez se dieron en su página de Facebook, y en alusión a las expresiones de Jackson en el cuarto episodio de “The Last Dance” que fue transmitido el domingo en la noche. Dicho episodio le dedicó más de un minuto al paso de Jackson por el Baloncesto Superior Nacional (BSN), donde dirigió entre 1984 y 1987 a los Piratas de Quebradillas y los Gallitos de Isabela.

En el documental, Jackson y su exasistente Charley Rosen hablan sobre su tiempo en Puerto Rico, recordando anécdotas como un disparo que le dio un alcalde a un árbitro y el derrame de sangre de gallina en el banco de jugadores por parte de fanáticos. Jackson, además, reconoce su aprendizaje “del proceso” en su tiempo como entrenador en Puerto Rico.

Meléndez no escribió el nombre de Jackson en su escrito, pero hizo alusión a sus libros escritos y al documental.

“Este arrogante, aunque ganó en la NBA, a nosotros los entrenadores de esa época y al baloncesto de Puerto Rico no nos dejó nada , como lo hizo Gene Bartow, Lou Rossini, Rolly Massimino, Robert Corn, Tom Nisalky, P.J Carlesimo, Herbie Brown y muchos más que repetían varios años, y me acuerdo que cuando íbamos a sus universidades nos trataban como familia. Este lo que ha hecho, porque no pudo triunfar en nuestra liga, tanto en uno de sus libros como en este documental es hablar mal de nuestra liga y de Puerto Rico”, escribió Meléndez, quien es el máximo ganador en la historia del BSN.

“Ese tipo es un cero a la izquierda para nuestro baloncesto y el país. Vamos a recordar a aquellos coaches que ayudaron a nuestros muchachos, dándole becas de estudio en los Estados Unidos, y los que ayudaron al Equipo Nacional. A los arbitros que se quedaron viviendo aquí, siendo árbitros NBA. Esos merecen nuestro reconocimiento. Este espantapájaros no”, culminó Meléndez, quien se encuentra en aislamiento en su hogar recuperándose tras arrojar positivo al coronavirus el pasado mes de marzo.

Meléndez no fue el único que criticó la mención de Puerto Rico en el documental. También en su página de Facebook, el ex entrenador del Equipo Nacional y actual analista Carlos Morales se cuestionó si la manera que se presentó a Puerto Rico fue la correcta.

“Pregunta ingenua: ¿de verdad ustedes se sienten orgullosos de la forma como mencionaron a nuestro país y al BSN anoche en "The Last Dance"? ¿O es que estamos como los artistas y otras celebridades que piensan que lo importante es que los mencionen y hablen de ellos, sea bien o mal?”, publicó Morales.

Ayer, en entrevista con el El Nuevo Día, el exjugador Raymond Dalmau comentó que vio el documental, y que le agradó que Jackson reconociera “que fue una buena liga”.