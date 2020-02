El escolta boricua Gian Clavell tuvo una discreta primera mitad de cuatro puntos contra Estados Unidos en el partido de este jueves en el coliseo Roberto Clemente.

Para la segunda parte, Clavell estalló con 14 unidades en el tercer segmento y terminó la noche con 24 tantos, ayudando a Puerto Rico a reducir el déficit de 27 a 10 puntos frente a los estadounidenses, quienes finalmente se impusieron 83-70 en el primer encuentro de la ventada de la AmeriCup 2021.

Lo mejor de @clavelito04, que anotó 24 puntos en la derrota esta noche frente a @usabasketball. pic.twitter.com/Hq0dpb6yrA — FBPUR ?????? (@fbpur) February 21, 2020

Durante el encuentro, Clavell, de 26 años, se vio consultar a Carlos Arroyo, nuevo “senior advisor” del cuerpo técnico de la Selección Nacional, en varias ocasiones para mantener su mano caliente.

“Es Carlos. Es una leyenda” reaccionó Clavell.

“(Me decía) Palabras cortitas de seguir atacando. Que no tirara bajo emociones, que es algo que vas aprendiendo en las ligas, pero cuando juegas en casa te invaden. En la primera mitad tiré un triple y lo metí. Luego, en la segunda mitad tiré otro por el lado izquierdo y lo hice con emoción. Son esas cosas que no se pueden hacer en un partido así estando abajo. Estaba pidiendo su consejo. Hemos trabajado varios movimientos desde está aquí. Te dice que sigas y que lo estás haciendo bien. Al fin y al cabo, te ayuda. Feliz y agradecido que está aquí”, agregó.

Clavell, con breve experiencia en la NBA y en la ACB de España, juega este año para el Bursaspor en Turquía.

Arroyo de 40 años, se retiró del Equipo Nacional en 2016 luego de una exitosa carrera, vistiendo los colores de la monoestrellada. El pasado 12 de febrero, fue anunciado como asesor para ayudar en el reclutamiento, desarrollo y relaciones con los jugadores.

Para las ventanas, el dirigente Eddie Casiano le pidió que estuviera en el banco junto al cuerpo técnico.

“Los muchachos me llaman, me escriben. Todos quieren aprender. Eso es lo más que motiva a mí. Estoy en una práctica aquí, realizo unos drilles por 30 minutos, los terminamos y me piden más. Me encanta que tienen hambre y que quieren aprender”, declaró Arroyo a El Nuevo Día antes del partido.