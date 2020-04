NOTA DEL EDITOR: Primera de una serie de historias sobre la figura de Michael Jordan en el marco del estreno del documental The Last Dance.

La gloria de una hegemonía que duró prácticamente toda la década de 1990, no es lo único que precedió a la última temporada del legendario Michael Jordan con los Bulls de Chicago. Sus desavenencias y las de otros miembros del equipo con la gerencia, fueron combustible para completar una misión en la campaña 1997-1998.

Todo ese preámbulo es parte del documental de 10 partes, titulado "The Last Dance, que estrena este domingo, 19 de abril", a las 9:00 de la noche por ESPN.

La serie, que se prolongará hasta el 17 de mayo, incluirá dos episodios consecutivos cada domingo, y en Puerto Rico podrá verse a través del canal especializado en deportes o a través de su plataforma móvil (ESPN App).

Fuera de Estados Unidos y sus territorios, el documental estará disponible en Netflix, a partir del lunes, 20 de abril.

El documental lleva el nombre "The Last Dance", porque así mismo bautizó el dirigente Phil Jackson a aquella temporada, según recordó la anfitriona del programa The Jump, Rachel Nichols, durante una reciente entrevista que le realizó a Scottie Pippen, uno de los pilares junto a Michael Jordan de la dinastía de los Bulls. El coach sabía que sería la última oportunidad con ese mismo grupo.

El especial, que debía estrenarse originalmente en el verano, se adentra en la grandeza de la dinastía de los Bulls. Pero documenta en específico lo ocurrido durante la última temporada en que Jordan y compañía ganaron su último campeonato.

Anticipando que ese podía ser el final de una hegemonía, dado a varios acontecimientos con algunas de las figuras de los Bulls, la producción de NBA Entertainment solicitó previo al arranque de la temporada, permisos para acompañar al equipo durante toda la campaña. Y filmaron todos los acontecimientos en torno a la plantilla, no solo de los juegos, sino instantes que se vivieron tras bastidores.

La suposición de que sería la última temporada de ese grupo no surgió de la nada. Jackson ya había decidido que esa sería su última temporada en Chicago. De hecho, Jackson, Dennis Rodman y Jordan entraron a esa campaña con contratos por un solo año. Jordan había manifestado incluso para ese entonces que no jugaría para otro coach que no fuera Jackson. Y adujo a diferencias con la gerencia y con el propietario.

Los 10 episodios contienen visuales nunca antes vistos, de momentos íntimos de Jordan y sus compañeros.

Por lo que puede apreciarse en los avances de ESPN con varios ‘teasers’ de la serie, incluirá imágenes nunca antes vistas. Algunas icónicas, como un cruce en un pasillo rumbo a los camerinos, entre Jordan y el recién fenecido Kobe Bryant, de los Lakers de Los Ángeles.

Más de 100 entrevistados

Según adelantó la cadena ESPN desde que anunció que el estreno este fin de semana, en el documental aparecen hablando más de 100 personalidades cercanas al equipo o que experimentaron el avance de los Bulls aquella campaña.

Entre otros temas, el documental explora por medio de esos testimonios, el fenómeno de Jordan. El propio ESPN ha rememorado a través de sus plataformas, en especial en internet, varios de los hechos y situaciones que antecedieron a esa última temporada de los Bulls con Jordan de protagonista.

Como quien presenta un menú en la mesa para hacer aun más apetecible un manjar, la cadena ha repasado los momentos de gloria de la franquicia, como los de su primera racha de tres campeonatos al hilo entre 1991 y 1993.

Entonces, en la referida temporada, Jordan y sus compañeros iban a la caza de su segundo ‘three-peat’ en apenas ocho campañas, pero también quizás decididos a demostrarle a la gerencia que los Bulls no serían los mismos después de ellos. Y entre el recuento que ESPN hace, están los roces con la gerencia.

No solo Jordan, el propio Jackson expresó su disgusto públicamente, al recordar unas palabras del gerente general Jerry Krause, en el sentido de que “los dirigentes y los jugadores no ganan campeonatos; las organizaciones son las que ganan campeonatos”.

Escucha aquí nuestro podcast sobre el legado de Jordan:

Itinerario del documental por ESPN

19 de abril

-9:00 pm, Episodio 1

-10:00 pm, Episodio 2

26 de abril

-9:00 pm, Episodio 3

-10:00 pm, Episodio 4

3 de mayo

-9:00 pm, Episodio 5

-10:00 pm, Episodio 6

10 de mayo

-9:00 pm, Episodio 7

-10:00 pm, Episodio 8

17 de mayo

-9:00 pm, Episodio 9