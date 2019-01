Houston — James Harden anotó 35 puntos para su 22do juego consecutivo con 30 o más unidades, y los Rockets de Houston nunca estuvieron abajo en el marcador, aunque tuvieron que resistir un embate final, para imponerse el viernes 121-119 a los Raptors de Toronto.

James Harden's incredible scoring streak continues! ??



He goes for 35 PTS and 7 AST to lead the @HoustonRockets to a win over the Raptors. #Rockets pic.twitter.com/5wRRUdQxq2