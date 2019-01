Nueva York — James Harden logró la mayor puntuación de su carrera con 61 unidades, empatando el récord de Kobe Bryant para un rival de visita en el actual Madison Square Garden, y los Rockets de Houston se impusieron el miércoles 114-110 a los Knicks de Nueva York.

blockquote class="twitter-tweet" data-dnt="true" align="center">

61 PTS | 15 REB



James Harden is the first player to record at least 60 PTS/15 REB in a game since Shaquille O'Neal on March 6, 2000! #Rockets pic.twitter.com/5cvdU3LvxB

— NBA (@NBA) January 24, 2019

Harden hizo la canasta que aseguró la victoria con 3.8 segundos por jugar, luego que los Knicks perdieron el balón, para coronar su quinto partido de la campaña con 50 puntos en una parte final del encuentro de ida y vuelta.

Eric Gordon metió el triple de la ventaja con 9.8 segundos, cuando no podia hacerle llegar el balón a Harden, el líder anotador de la NBA, quien más temprano había superado a Wilt Chamberlain en el cuarto lugar de la lista de más partidos con al menos 30 puntos al conseguir su 21ro consecutivo.

Harden finalizó con 17 encestes en 38 tiros desde el campo. Sólo metió cinco de 20 triples intentados, pero convirtió 22 de 25 tiros libres y atrapó 15 rebotes.

Carmelo Anthony, a quien en la víspera los Rockets cambiaron a Chicago, tiene la marca de más puntos anotados en el Madison con 62.

El novato Allonzo Tier tuvo su mayor puntuación de la temporada con 31 unidades para los Knicks, que perdieron su séptimo juego seguido.