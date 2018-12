Houston — James Harden considera que debería mencionársele como candidato a obtener el premio al Jugador Más Valioso por segundo año consecutivo. El jueves, acumuló méritos para ello.

Harden prodigó 45 puntos y seis asistencias para que los Rockets de Houston obtuvieran su octavo triunfo en nueve compromisos, al doblegar 127-113 a los Celtics de Boston.

James Harden puts up 45 (sixth straight game with 35+) to lead the @HoustonRockets! #Rockets pic.twitter.com/gN3CCi6xvq