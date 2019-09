Guangzhou, China – Javier Mojica no podía pedir hoy, sábado, un mejor regalo de cumpleaños: vestirse de héroe al anotar el canasto de la sensacional victoria de Puerto Rico 83-81 ante Irán en el comienzo de la Copa Mundial de FIBA en el Grupo C.

Mojica cumplió 35 años en su debut en un certamen mundialista y tuvo el mejor partido con la Selección Nacional en un evento de envergadura. Con la pizarra igualada 81-81, Mojica tomó el balón en sus manos y marcó el canasto decisivo con apenas siete centésimas de segundo. Mojica, quien entró a la escuadra ante la ausencia de John Holland, lucía eufórico con el momento. No era para menos.

“Metí el balón en el clutch y me di el mejor regalo de cumpleaños. Es increíble”, reaccionó Mojica a la conclusión del encuentro. “Ha sido el tiro más grande de mi carrera con la Selección Nacional. Nos dimos la oportunidad de ganar y lo logramos”.

Mojica fue clave en el avance de Puerto Rico en el periodo final, luego de estar abajo por 17 puntos en el comienzo del segmento. Terminó con ocho puntos y cuatro rebotes en 13 minutos.

Javier Mojica trata de quitarle el balón a Mohammad Jamshidi.

Christopher Brady, de la Selección Nacional, ve acción frente a Hamed Haddadi de Irán durante el partido que se celebró en Guangzhou, China.

Isaiah Pineiro, izquierda, trata de detenter a Aaron Geramipoor.

La Selección Nacional superó a Irán tras perder por 18 puntos la primera mitad.

En su debut en la Copa del Mundo FIBA, Puerto Rico logró vencer por 83-81.

Los boricuas salieron airosos pese a perder la primera mitad, 49-31 ante un Irán que fue muy superior en todos los aspectos del juego en esos primeros 20 minutos.

El entrenador de la selección de Irán, Mehran Shahintab, da instrucciones a sus jugadores durante el partido.

Irán fue muy superior en todos los aspectos del juego de la primera mitad.

Puerto Rico se pudo sobreponer a buenas actuaciones de Hamed Haddadi y Benham Yakhchalidehkordi, quienes anotaron 22 puntos cada uno.

El escolta de Puerto Rico David Huertas, izquierda, celebra con sus compañeros la victoria sobre Irán

El escolta boricua Javier Mojica.

El seleccionador de Puerto Rico, Eddie Casiano, celebra la victoria sobre Irán.

Luego de que Irán igualara la pizarra con 4.4 segundos, el técnico Eddie Casiano solicitó un tiempo y organizó una última jugada para llevarle el balón a David Huertas, el líder de la ofensiva del conjunto con 32 puntos. Pero la jugada sufrió un ajuste en la marcha y terminó en las manos de Mojica. Y no hubo frío olímpico para él.

“Cuando vi que la bola no le llegó a Huertas y me llegó a mí, decidí atacar el canasto y hacer un tiro que he practicado mucho. Y gracias a Dios se metió. Fue un sentimiento brutal”, apuntó Mojica. “Demostramos que todo es posible. Nunca nos quitamos”.