El enebeísta José Juan Barea, de los Mavericks de Dallas, enfrenta una de las peores lesiones con las que tiene que lidiar un baloncelista.

Barea salió lesionado durante el partido de anoche ante los Timberwolves de Minnesota y tuvo que ser cargado fuera del tabloncillo. Luego del partido, ESPN reportó que los Mavericks temen que Barea haya sufrido un desgarre en el tendón de Aquiles de la pierna derecha.

El sábado, Barea confirmó a El Nuevo Día el diagnóstico.

Ciertamente, la reacción de Barea al caer y agarrarse el área del tobillo y no poder poner peso sobre esa pierna, delata una lastimadura de gravedad.

¿Qué significa el desgarre de un tendón de Aquiles?

Según Mayo Clinic, “el tendón de Aquiles es un fuerte cordón fibroso que conecta los músculos de la parte trasera de la pantorrilla con el hueso del talón. Si estiras excesivamente el tendón de Aquiles, puede desgarrarse (romperse) total o parcialmente”.

Aunque un paciente común puede tardar unos seis meses en poder a volver a caminar sin inconvenientes, el tiempo de recuperación para un baloncelista profesional puede tardar hasta un año.

Un estudio médico en el 2013 de del American Journal of Sports Medicine determinó que “los jugadores de la NBA que regresan a jugar luego de reparar un desgarre completo del tendón de Aquiles demuestran un declive significativo en su tiempo de juego y actuación”.

Además, señala que un 39 por ciento de los lesionados nunca regresarían a la NBA.

Una de las estrellas que recientemente sufrió esta lesión fue el pívot DeMarcus Cousins, quien se rompió un tendón de Aquiles el 26 de enero de 2018. Cousins no ha jugado desde entonces, en verano firmó un contrato de un año con los Warriors de Golden State, y se espera que regrese a la cancha esta próxima semana, a casi un año de la lesión.

Lo que jugará en contra del boricua será su edad, 34 años. Kobe Bryant, de los Lakers, sufrió esa lesión a los 34 años en el 2013 y su promedio de puntos bajó de 25 a 18 puntos tras la lesión.

