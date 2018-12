Washington - El jugador estrella de los Wizards de Washington, John Wall, podría someterse a una cirugía que daría por concluida su temporada, según informaron varias fuentes cercanas a la liga.

Wall presenta astillas de hueso en el talón izquierdo, agregaron las mismas fuentes.

Wizards star John Wall is planning to undergo season-ending surgery on his left heel, league sources tell @WindhorstESPN and me. Doctors have recommended that he undergo the surgery soon.