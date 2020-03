Con dos décadas de experiencia en el baloncesto colegial de primera división (NCAA) como dirigente y asistente, el puertorriqueño José “Chuck” Martin entendió perfectamente la decisión del organismo de cancelar el Torneo de Campeonato y de no posponerlo para el verano debido a la emergencia con el coronavirus, esfumando el sueño de miles canasteros de luchar por el título nacional.

Martin, quien fue el primer boricua en dirigir en División I con la Universidad de Marist en 2008 y quien actualmente funge como asistente de los Gamecocks de la Universidad de Carolina del Sur, dijo que era muy complicado posponer el certamen de campeonato para el verano, cuando los trabajos de preparación de la próxima campaña arrancan en agosto.

“Jugar en el verano y luego comenzar rápido con una temporada iba a ser mucha carga para los jugadores”, dijo Martin a El Nuevo Día desde Carolina del Sur. “No creo que físicamente los jugadores estén aptos para esa carga de trabajo”.

Los Gamecocks se preparaban para debutar en el torneo de campeonato de conferencia (Southeastern) en Tennessee, cuando la NCAA anunció la cancelación de la temporada hace dos semanas.

“Estábamos en el hotel cuando recibimos la notificación y ese mismo día regresamos a la universidad. Se perdieron dos años de trabajo, pero entendemos la situación. No podíamos seguir jugando y que luego se enfermara un jugador”, dijo.

Martin, a su vez, lleva dos décadas de trabajo ininterrumpido, mayormente en la NCAA desde el 1999, y él se siente “afortunado” con su carrera, trabajando al lado de reconocidos mentores como John Calipari en Memphis —llegando al Final Four con Derrick Rose como jugador— y ahora con Frank Martin en Carolina del Sur, al tiempo que también estuvo una temporada en la NBA como escucha del Thunder de Oklahoma City.

También laboró como asistente en los programas de UMass, Drexel, St. John’s e Indiana, además de dirigir cinco temporadas a Marist (2008 al 2013).

Antes de emprender una carrera en la NCAA, Martin, quien nació en San Juan y se crió en Nueva York, fue jugador en el BSN, acumulando cinco temporadas; tres con Arecibo y dos con Cabo Rojo. Su última aparición fue en el 1983.

Al momento, Martin, de 50 años, no es el único asistente boricua en División I. El vegabajeño Juan Cardona estuvo debutando esta campaña con Mercer. El otro puertorriqueño con experiencia como asistente fue Wilo Colón con Valparaíso. Así que no han sido muchos los boricuas que han logrado llegar a este nivel.

¿Cómo puedes describir tu carrera en el baloncesto estadounidense?

—Puedo decir que he sido muy afortunado. He tenido la oportunidad de trabajar con coaches como John Calipari y Frank Martin, y también de dirigir en División I (en Marist). Además estuve en la NBA con Oklahoma City, trabajando directamente con el gerente general, Sam Presti. Hay personas que nunca han tenido la oportunidad de trabajar con dirigentes como Calipari y Martin, y yo la he tenido. Nunca pensé que iba a tener estas oportunidades tan rápido en mi carrera.

¿Por qué solo estuviste una temporada (2013-14) en la NBA?

—Tenía el deseo de volver a dirigir en la NCAA y surgió la oportunidad de unirme al staff de la Universidad de Indiana, que es uno de los principales programas en la nación donde trabajó una figura legendaria como Bobby Knight. Era una tremenda oportunidad y no podía decir que no.

¿En el ambiente de la NCAA saben que eres puertorriqueño?

—No mucho. Nací en San Juan y a los dos meses mi familia se mudó a Nueva York. De pequeño, en mi casa, me llamaban “Che”. Pero en la calle, los muchachos no podían pronunciarlo bien y entonces me comenzaron a llamar “Chuck”. Y de mi apellido Martín, me decían Martin. Así que era Chuck Martin y, quizás, por eso la gente no me identifica como boricua. Pero yo le digo a la gente que soy José Luis Martín y que soy puertorriqueño. Soy muy orgulloso de mis raíces.

¿Viajas a Puerto Rico con frecuencia?

-Precisamente, el año pasado estuve por allá. Llevé a mi hijo a un tryout de la Selección Nacional juvenil y me quedé una semana. Conozco mucho de Puerto Rico y estuve visitando algunos sitios con mi hijo.

¿Por qué razón crees que no hay más figuras boricuas en los cuerpos técnicos de universidades de primera división?

—Pues, no sé. Es algo que me pregunto a veces. He visto a boricuas y a otros latinos que pueden trabajar. En mi caso, siempre dije que podía hacerlo. No me puse límites, y ya llevo 21 años en esto. Me gustaría ayudar a otros.

De paso, fuiste el primer puertorriqueño en asumir las riendas de un equipo en División I en la historia.

—Creo que sí. En Marista aprendí mucho. Fue una experiencia difícil al tratarse de un programa de bajo nivel en División I, ya que no tenía los recursos de Memphis, por ejemplo. Pero allí aprendí mucho y esa experiencia me ha hecho ser un mejor coach. Estoy seguro que sería un mejor dirigente si surgiera otra oportunidad.

Fuiste jugador en el BSN por cinco temporadas, ¿aprendiste algo de algún dirigente que te ayudó en los inicios de tu carrera como asistente y técnico?

-Jugué con Raymond Dalmau (en Arecibo) y él como dirigente era muy honesto. Decía las cosas como eran. Te decía la verdad, aunque a uno no le gustaba. Y de él aprendí que hay que ser honesto con los jugadores y decir la verdad. Y también aprendí de Carlos Calcaño, que era el asistente de Dalmau. Calcaño siempre tenía un mensaje inspirador, que te hacía sentir importante y que podías jugar contra Toñito Colón y Eddie Casiano. Eso fue muy importante, y también lo aprendí.

¿Has pensado alguna vez trabajar en el BSN o en el programa nacional?