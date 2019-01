En momentos que, posiblemente, está jugando el mejor baloncesto de su carrera, el puertorriqueño José Juan Barea abandonó el tabloncillo el viernes en la noche tras sufrir una lesión en la pierna derecha en el partido de los Mavericks de Dallas ante los Timberwolves de Minnesota.

Another angle of Barea after the fall. I hate this so much for him pic.twitter.com/OJkSr2HzQo

Tras el partido, el equipo informó que Barea sufrió “una lesión en la parte baja de la pierna derecha” y el técnico Rick Carlisle agregó que hoy, sábado, será sometido a un estudio de resonancia magnética (MRI) para conocer la gravedad de la lesión.

Según Tim MacMahon, reportero de NBA para ESPN, el equipo teme que la lastimadura sea un desgarre en el talón de Aquiles.

De ser cierto el diagnóstico, el mayagüezano perdería el resto de la temporada.

Barea se lesionó en el cuarto parcial luego de penetrar y completar un tiro al canasto. El incidente ocurrió en el cuarto periodo cuando el boricua cayó de forma incómoda al suelo tras intento de güira. De inmediato, colocó su mano en el tobillo derecho. Tuvo que ser escoltado hasta el camerino.

Source: The Mavericks believe J.J. Barea tore his right Achilles tendon. Barea, 34, a longtime Dallas fan favorite who played a key role on the 2011 title team, is averaging 10.9 points and 5.6 assists as the Mavs' sixth man this season.