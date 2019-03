Arecibo - Juan “Pucho” Figueroa no quiere esperar a desplomarse en una cancha ni tampoco a pasar un mal rato por cantar faltas a ciegas para entonces decirle adiós al baloncesto.

Por tal razón, el experimentado y reconocido árbitro del Baloncesto Superior Nacional (BSN) decidió que esta temporada 2019, la número 36 de su carrera, es la ideal para colgar el silbato y las zapatillas, retirándose cuando aún, a su entender, puede correr el tabloncillo de lado a lado al ritmo de los atletas a los que les impone orden en los partidos.

“Odiaría retirarme sin poder correr, sin poder moverme, que ya no vea, y que me falten el respeto así porque sí. No. Este es el momento ideal, cuando la gente todavía está pensando ‘contra, le quedan tres o cuatro años más y se está retirando ahora’”, expresó Figueroa, de 59 años, en un aparte con El Nuevo Día, previo a un reciente partido en Arecibo.

Nacido en Santurce, de madre costurera y de padre marino del NAVY, y egresado de la Universidad de Houston, Figueroa, quien debutó en el BSN en 1983, cosechó una exitosa carrera como árbitro que lo llevó a silbar por el mundo en Mundiales, Juegos Panamericanos, Preolímpicos y Juegos Olímpicos ante figuras locales como José “Piculín” Ortiz, Fico López y Rolando Frazer, y leyendas como Michael Jordan, Larry Bird y Magic Johnson.

El actual director atlético de la Universidad Central de Bayamón y director de torneo de Categorías Juveniles de la Federación de Baloncesto, quien también fue subsecretario del DRD en el cuatrienio de 2012-16 y atleta de pista y campo en los Juegos Panamericanos de 1979 en San Juan, compartió con este diario sus mejores y peores anécdotas vistiendo el uniforme de rayas, su pensar del comportamiento de los fanáticos y una mirada al panorama actual del BSN.

Llevas 36 años como árbitro en el BSN. ¿Son suficientes?

—(Ríe) Son más que suficientes. Esto era algo programado. Yo iba diciendo hace un tiempo que este año iba a ser mi último. Dios me dio la salud para poder cumplir lo que yo deseaba.

¿Cómo describes tu carrera?

—Wow… larga. (pausa). Te tengo que decir exitosa muy humildemente. (Pausa) Larga y exitosa.

En 36 años, ¿cuál es la mejor anécdota que recuerdas, la que más te marcó?

—Hay muchas anécdotas, pero quizás la más significativa fue haberle silbado a varios de los ‘Dream Teams’ de Estados Unidos, pero muy especial el primero, que en realidad, para mí, fue el mejor ensamblado, donde estaban los caballotes como Magic (Johnson), Michael (Jordan), Charles Barkley, Larry Bird, figuras legendarias que en realidad estuvieron en ese equipo. No recuerdo haber tenido la oportunidad de poder trabajar con un mejorequipo como ese en mi carrera.

¿Y cómo se comportó ese equipo?

—Espectacularmente bien. Todos eran línea, bien respetuosos. Esos tipos ganaban por 40 y 50 puntos todos los juegos y pasaron muchas cosas con ellos que no tenían que pasar, pero ellos se dedicaron a dejar una buena imagen y una buena impresión alrededor del mundo, y créeme que lo cumplieron.

Y las malas anécdotas, ¿cuáles recuerdas?

—¿Alguna mala? El Campeonato Mundial en Grecia (1988). Es un país bien difícil para trabajar. Una idiosincrasia baloncelística parecida a la de nosotros los puertorriqueños. Pero a diferencia de acá, allá son muchísimo más violentos. Los juegos que me tocaron arbitrar eran de equipos europeos y allá son, como decir, Puerto Rico vs. República Dominicana, y Argentina vs. Uruguay, todas esas guerras que hay acá en este hemisferio, eran parecidas, pero más violentas.

¿Temió por su vida?

—En unos momentos dados sí. Aquello se puso bien difícil. Inclusive (ríe) ahora lo narro jocosamente, pero en aquel momento hubo mucha molestia con los árbitros. Cuando llegamos al aeropuerto, que nos estamos despidiendo, como son tan apasionados, los que atendían en el mostrador de la línea aérea, comenzaron a poner las etiquetas (tags) distintas de lugares a donde no íbamos a ir. Por ejemplo, a mí me pusieron una etiqueta para que fuera a China. Suerte que nos percatamos con tiempo y entonces llamamos al gerente y lo arregló.

¿Cuál fue el peor jugador que tuvo que oficializar, el que más le reclamó las faltas?

—Te tengo que hablar de jugadores del pasado porque los del presente han aprendido a controlarse a través de los años. Con mucho respeto, y es un gran amigo en este momento, Diego Meléndez era un jugador que exigía que le aplicaran las reglas de una manera correcta. Otro caballero más del deporte del aro y el balón, Pablito Alicea, en algún momento dado en las canchas se ponía difícil. Sin embargo, ambos tan pronto se acababan los juegos y nos encontrábamos afuera en diferentes actividades o en algún lugar social, los dos eran y son dos excelentes caballeros. Eran jugadores que entraban a la cancha y se transformaban por completo.

¿Cómo dejas la liga del BSN?

—Organizada. Exigente. Muy competitiva. De unos jugadores con unas habilidades excepcionales. Posiblemente, desde el punto de vista técnico, un juego que no es tan organizado como en el pasado, pero los jugadores tienen tanto talento que, asumo yo, los dirigentes los dejan ejecutar con un poquito de mayor libertad. Lo que ha cambiado en este momento es la forma como el fanático ve el juego. Antes, el fanático era un poquito más respetuoso. Ahora nos cogen y nos atacan en las redes (sociales), a los familiares de uno, diciendo cosas que son totalmente absurdas. Tenemos que adaptarnos a esa realidad. Yo no entro a las redes a ver lo que ponen sobre mí ymis compañeros. No le presto atención.

Por esa misma línea, ¿cómo ha sido tu relación con los fanáticos en las canchas?

—En la cancha me odian, pero cuando me los encuentro en la calle me quieren. Me quieren ofrecer un trago, me invitan a comer. ¿En qué quedamos? En la cancha me querías matar y ahora quieres ser amigo mío. Es un proceso. Hay gente que va a la cancha, quizás, a desahogarse de la presión que vive en el trabajo, que tienen en la casa. ¿Contra quién se van a descargar? A veces, contra los árbitros y, en muchas ocasiones, contra los jugadores.

¿Cuál fue la mejor final del BSN que oficializó?

—Wow. Para los tiempos de Mario Butler y de Rolando Frazer, se celebró una final entre Aibonito y Morovis (1987) impresionante. Es una final que jamás olvidaré porque trabajé seis de siete juegos en esa final. Recuerdo que Rolando y Mario estaban en equipos opuestos, pero como son panameños y eran como hermanos, me veían y me decían: ‘yo estoy pensando con qué vendrá Pucho para el juego’. Eso es algo bien difícil de olvidar de una época gloriosa de nuestro baloncesto.

¿Cómo quiere que lo recuerden?