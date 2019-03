Portland — Jusuf Nurkic anotó 32 tantos y capturó 16 rebotes antes de sufrir una horrible lesión en la pierna izquierda durante el segundo tiempo extra, y los Trail Blazers de Portland superaron el lunes 148-144 a los Nets de Brooklyn.

Nurkic se hizo daño cuando su pierna se dobló de forma extraña mientras luchaba por un rebote ofensivo. Los médicos le inmovilizaron la pierna y abandonó la cancha en camilla rodeado por miembros de los dos equipos.

Prayers up Jusuf Nurkic. This is brutal on the stomach pic.twitter.com/xkEsEnIuvp — David Brigido (@dbrigido2) March 26, 2019

Los Blazers sellaron su victoria sin él para lograr un boleto a la postemporada, pero la baja de su pívot titular, que estaba en su mejor temporada en el club, podría ser devastadora para Portland, que ya tiene a CJ McCollum en la enfermería.

Damian Lillard terminó con 31 puntos y 12 asistencias para los Trail Blazers.

D'Angelo Russell lideró a Brooklyn con 39 tantos, nueve rebotes y ocho asistencias.

Una canasta de Nurkic puso el 134-132 en la pizarra a falta de 3:40 para el final de la segunda prolongación. Con los pívots Jarrett Allen y Ed Davis expulsados y los Nets sin un gran hombre sobre el parqué, Nurkic disfrutaba de una gran ventaja por el interior cada vez que se internaba o buscaba un rebote.

Pero se lesionó haciendo eso. Tras salir de la pista, Anfernee Simons convirtió dos tiros libres que adelantó a Portland 136-132.

¡DEVASTADOR! ??



Así la impactante lesión que sufrió Jusuf Nurkic ante los Nets en la #NBAxESPN ??



Los jugadores quedaron consternados en la duela ??https://t.co/3yirWVIsBb pic.twitter.com/GX29klUHhC — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) March 26, 2019

Un triple de Rodney Hood amplió la ventaja a 139-132 y obligó a los Nets a comenzar a hacer faltas.

Hubo 12 cambios de liderazgo y 15 empates en todo el partido.

Portland inició el último cuarto mandando en el marcador (95-90), pero los Nets pudieron recuperar terreno gracias a su banca. Brooklyn se puso por delante varias veces en el parcial definitivo y su mayor remontada fue superar un 112-102 en contra a 6:07 del final del tiempo regular tras una canasta de Caris LeVert.