Klay Thompson anotó 43 puntos incluyendo siete triples, Stephen Curry logró su primer doble-doble de la temporada con 14 tantos y otras tantas asistencias, y los Warriors de Golden State cortaron una seguidilla de tres derrotas en su cancha al aplastar el martes 122-95 a los Knicks de Nueva York.

Klay Thompson only needed FOUR DRIBBLES to score 43 points ?? pic.twitter.com/k7xO0XpY3d