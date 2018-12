Boston — Kyrie Irving aportó triples consecutivos en el tiempo extra, para conseguir seis de sus 40 puntos en el duelo navideño, y los Celtics de Boston derrotaron el martes 121-114 a los 76ers de Filadelfia.

