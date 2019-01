Si los apoderados del Baloncesto Superior Nacional (BSN) se mantienen firme en aprobar el tope salarial de $40,000 para el torneo 2019, la Asociación de Jugadores de Baloncesto no descarta la opción de una huelga, según acordaron el jueves sus integrantes en una reunión.

La Asociación aprobó un voto de huelga en una reunión de la matrícula al mantener firme su posición de validar el segundo año de convenio que establece un máximo salarial de $80,000 para la próxima campaña que arrancará en marzo.

Así lo informó el abogado del gremio, Víctor Vélez, al señalar que alrededor de 35 jugadores participaron en la reunión o se comunicaron con los líderes, incluyendo a los veteranos Ricky Sánchez, Larry Ayuso, Filiberto Rivera, David Huertas y el presidente de la Asociación, Carlos Rivera.

“Los jugadores no quieren negociar con el BSN. Lo que ellos quieren es validar el acuerdo del convenio. También acordaron aprobar de manera unánime un voto de huelga, que al momento no es la primera opción. Pero si nuestros reclamos no avanzan, entonces ya tenemos el visto bueno de la matrícula para aprobar una huelga para la próxima temporada”, dijo Vélez a El Nuevo Día.

Vélez agregó que la Asociación ya le hizo saber al presidente del BSN, Fernando Quiñones, que no aceptarán la reducción del tope salarial a $40,000, tal y como se aprobó en la junta de directores en la última reunión. Vélez recordó que hace dos años, el BSN y la Asociación acordaron un convenio de dos años, estableciendo un tope salarial de $80,000 para los jugadores nativos. En la pasada temporada –como medida de emergencia tras el paso del huracán María- la Asociación acordó aceptar una reducción en el tope a $60,000, pero con el compromiso de honrar el segundo año del convenio para el 2019. Y el BSN, según Vélez, así lo acordó.

El abogado del gremio indicó que su primer paso será comunicarse con la Federación de Baloncesto local “para que sirva de mediador en este asunto. Es lo primero que queremos hacer antes de pensar en ir a los tribunales”.