Nueva York — Aunque LeBron James no consiguió llegar a la postemporada en su primera campaña con Los Ángeles, su paso a los Lakers dio sus frutos en las ventas de camisetas.

La NBA anunció el jueves que James tuvo la camiseta más popular durante la temporada regular, y que los Lakers fueron los que más mercancía vendieron. Destronaron a Stephen Curry y a los Warriors de Golden State, el jugador y equipo más popular durante las últimas tres temporadas.

?? the NBA's most popular jersey and team merchandise lists... based on @NBASTORE sales since the beginning of the 2018-19 NBA Regular Season! pic.twitter.com/KxqUCpLfrE — NBA (@NBA) April 25, 2019

Los cinco jugadores cuyas camisetas fueron las más vendidas fueron James y Curry, seguidos por Giannis Antetokounmpo en el tercer sitio, Kyrie Irving en el cuarto, y Joel Embiid en el quinto. Antetokounmpo y Embiid alcanzaron su ranking más alto. Dwyane Wade, que se retiró al término de la temporada, concluyó su carrera en la 11va posición.