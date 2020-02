En su última temporada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Elías “Larry” Ayuso tiene como objetivo terminar su carrera profesional con una aparición en la postemporada y así darse la oportunidad para competir por un título con los Atléticos de San Germán.

Para Ayuso, eso significaría cerrar su ilustre carrera con cinco sortijas.

“El objetivo es, como todos los años, buscar la oportunidad de competir y conseguir un campeonato. Pero, para lograrlo, hay que tener una buena temporada. Siempre el enfoque es igual, tratar de ganar un campeonato. Si ocurre en mi última temporada, será algo muy especial cerrar mi carrera de esa forma”, expresó Ayuso a El Nuevo Día durante la presentación oficial de los Atléticos el miércoles en un restaurante de Santurce.

El escolta ha ganado cuatro veces el campeonato del BSN. Con los Capitanes de Arecibo se coronó en el 2005, 2010 y 2011, y con los Cangrejeros de Santurce festejó en el 2007.

El canastero de 42 años jugará su última temporada, la número 23, tras pactar un acuerdo para regresar con los Atléticos en la venidera temporada del BSN que arranca el viernes.

“El enfoque es prepararme para la temporada, como siempre lo he hecho a lo largo de mi carrera. En esta ocasión será diferente por ser mi última, pero estoy satisfecho con lo que he logrado. Jugar en esta etapa de mi carrera, compitiendo con esta juventud y poder brindarles a ellos mi experiencia, es algo que le agradezco a Dios por la oportunidad.”, manifestó.

La temporada pasada, Ayuso hizo su regreso a los Atléticos por primera vez desde el 2003. San Germán fue el segundo equipo que militó, del 2000 al 2003, tras debutar en el 1996 con los Piratas de Quebradillas.

“En San Germán fue donde el Larry Ayuso como jugador explotó. Con los Atléticos fui por primera vez estelar y desde que llegué los fanáticos me aceptaron y siempre me apoyaron en todo momento hasta que partí del equipo. Siempre cuando venía a jugar a San Germán me daban el cariño y cuando regresé el año pasado fue como si nunca me fui”, compartió.

Sin embargo, en su retorno al combinado, no tuvo uno participación sólida tras promediar 9.2 puntos con un 33% en triples en 35 partidos. En su carrera, Ayuso registra 16.6 puntos en 606 partidos en el BSN.

En la campaña 2019, Ayuso se convirtió en el duodécimo canastero en la historia del BSN en superar los10,000 puntos. También es el líder de todos los tiempos en canastos de tres puntos anotados con 1,722.