Finalizado el reinado de las Gigantes de Carolina, el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) presentará una final inédita y competitiva entre las Cangrejeras de Santurce y las Atenienses de Manatí que iniciará mañana, miércoles, en el coliseo Juan Aubin “Bincito” Cruz.



El primer encuentro comenzará a las 8:00 p.m. y será transmitido por la página de Facebook de la liga.

Es la segunda vez en cinco años (2014 y 2018) que las Atenienses, líderes del torneo 2019, se presentan en la final, mientras que las Cangrejeras, establecidas en la capital en 2014, realizan su primera aparición en una serie de campeonato.

La final tendrá a cinco jugadoras del Equipo Nacional. En Manatí, la armadora y capitana Pamela Rosado lidera la escuadra del norte junto a Jazmon Gwathmey y Deanna Kuzmanic. Santurce tiene como estelar a la base Dayshalee Salamán y a Sofía Roma.

“Es un orgullo enfrentarme a Pamela. Es una ícono y leyenda del baloncesto femenino. Es mi hermana en la Selección y ahora somos rivales. Las dos queremos el campeonato y a eso vamos”, expresó Salamán durante una conferencia de prensa del BSNF en el Colegio Universitario de San Juan, hogar de las Cangrejeras.

“Es un placer y honor jugar contra Dayshalee. Nos conocemos todos los movimientos. Siempre nos enfrentamos en las prácticas de la Selección. Lo que hay es respeto a su entrega y corazón que es lo que la hace grande”, indicó, por su parte, Rosado.

Salamán y Rosado se enfrentaron en la final de 2013, cuando ambas militaban en Ponce y Morovis, respectivamente. Las Leonas se alzaron con el campeonato.

Final pareja

Después de eliminar en las semifinales a las Gigantes, cuatro veces campeonas de forma consecutiva y con siete títulos en esta década, Manatí entra como favorito a la final, aunque el dirigente Miguel Toro no lo ve de esa manera.

“No me considero favorito. Nadie no ha ganado nada. Esto está cero a cero. Estamos jugando con un gran equipo. No creo que seamos mejor que nadie. Hay que jugar”, declaró Toro.

“Ambos equipos tenemos fortalezas y debilidades. No son muchas porque son equipos de jugadoras talentosas. La intensidad durante 40 minutos deber ser clave, seguir el plan de juego. Las cosas pequeñas, que no se ven en las estadísticas, es factor. Será juego a juego y nos vamos ajustando”, agregó.

Las Atenienses dominaron la serie regular 2-1 frente a las Cangrejeras, quienes fueron responsables de una de las dos derrotas de Manatí.

“No son mucho los ajustes, ya nos conocemos tanto tiempo enfrentándonos. Aquí es más nada el esfuerzo durante todo el juego. Manatí no es fácil y hay que dejarlo todo en la cancha”, recalcó Gabriel Ruiz, mentor de Santurce.

Tanto Salamán como la refuerzo Tierra Henderson formaron parte de las Atenienses en el pasado, hecho que creen le echará sazón a la final.

“Añada un poco de leña al fuego, pero al final es baloncesto. Vamos a jugar duro sin importar que sea nuestro equipo del pasado”, precisó Henderson.

“No es nada personal. Manatí se conoce por una gran fanaticada. Una vez me amaron y ahora me odian, pero es cuestión del juego. Aquí se viene a jugar baloncesto y ser profesional”, agregó Salamán.

¡LA GRAN FINAL!



Atenienses de Manatí vs Cangrejeras de Santurce



¡Vive la emoción! pic.twitter.com/egQtsheNsI — BSNF ???????? (@bsnfpr) October 22, 2019

Salamán la más valiosa

Durante la conferencia de prensa, Salamán fue premiada como la Jugadora Más Valiosa del torneo.

“No tengo palabras. Para esto uno trabaja, pero uno no se imagina esto porque hay tanto talento que hay en el país. Esto es un orgullo. Gracias a Dios por mantener saludable. Vale mucho estar aquí ahora mismo. Es una bendición. Gracias al apoderado, a mis compañeras y coach por confiar en mi trabajo y por aguantarme. Gracias a todos por su apoyo y tendrá más de dinamita”, expresó emocionada Salamán.

La armadora de la Cangrejeras es la primera jugadora local en ganar el premio desde el 2015, temporada que Rosado fue reconocida. Rosado, junto a Shayla Cooper, fueron finalistas este año.

Salamán guio a Santurce a la final tras promediar en el torneo 18.5 puntos, 5.6 asistencias y 4.9 rebotes.

Por otro lado, Toro fue nombrado Dirigente del Año mientras que la escolta Kuzmanic fue declarada Novata del Año.

En otros galardones, Kendall Cooper y Ashley Torres, ambas de las Explosivas de Manatí, recibieron los trofeos de Defensa del Año y Mayor Progreso, respectivamente. Gabriel Vázquez, dueño de las Explosivas, fue premiado como el Apoderado del Año tras Moca llegar a las semifinales como quinteto debutante del BSNF. Anisa Sánchez, de las Santeras de Aguada, fue la Sexta Jugadora del Año.