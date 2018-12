Houston - El alero estrella LeBron James vivió otra jornada completa de protagonismo dentro y fuera del campo después que, con un triple-doble, liderase a Los Angeles Lakers a la victoria frente a los Pelicans de Nueva Orleans (112-104).

Frente al equipo que lo ha criticado por apoyar públicamente el fichaje de su pívot estrella Anthony Davis con la franquicia californiana, James se olvidó de la polémica y de no sentirse bien de salud y saltó al Staples Center para ser el líder en todas las facetas del juego al aportar 22 puntos, 14 asistencias y 12 rebotes.

"El Rey" consiguió su tercer triple-doble con los Lakers y el número 76 de su carrera, contribuyendo al sexto triunfo consecutivo en casa del equipo angelino.

El ala-pívot Kyle Kuzma anotó 23 puntos, y el pívot croata Ivica Zubac estableció sus mejores marcas en lo que va de temporada con 16 puntos y 11 rebotes.

Mientras que Davis aportó un doble-doble de 30 puntos y 20 rebotes para los Pelicans, que perdieron su tercer partido consecutivo, y reiteraron que mientras sea su jugador no van a "traspasarlo".

Davis y James se enfrentaron por primera vez desde que "El Rey" declaró a la cadena ESPN que una posible llegada de Davis a los Lakers sería algo "asombroso" e "increíble".

