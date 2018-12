El estelar delantero LeBron James, no sufrió lesión de gravedad en la lastimadura sufrida ayer en el partido de Navidad ante los Warriors de Golden State y será clasificado como “día a día”.

Relacionados: LeBron James se lesiona la ingle pero los Lakers apalean a los Warriors

James se sometió hoy a una prueba de resonancia para determinar la gravedad de la lesión que sufrió en la ingle izquierda, pero los resultados no revelaron daños mayores. Los propios Lakers confirmaron la información en la red social Twitter, a la vez que oficializaron que James no jugará en el partido del jueves en Sacramento ante los locales Kings.

Dodged a bullet! Sheesh. ???? to the almighty above! #BackInNoTime